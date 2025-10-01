Live TV

Bărbatul din Neamț care și-a ucis fosta parteneră și a înjunghiat-o pe mama acesteia a fost arestat preventiv

Un tânăr de 23 de ani din județul Neamț, care și-a înjunghiat mortal fosta parteneră și a rănit-o grav pe mama acesteia, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată miercuri de judecătorii Tribunalului Neamț și poate fi atacată cu recurs, potrivit Agerpres.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul este acuzat de omor calificat și tentativă la omor calificat. Victima principală este o tânără de 20 de ani din localitatea Spiridonești, care ar fi avut o relație anterioară cu agresorul.

Atacul a avut loc marți, 30 septembrie, în jurul orei 12:30.

„Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Ion Creangă au fost sesizaţi de către o femeie, de 37 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se aflau în curtea locuinţei, din localitatea Spiridoneşti, atât ea cât şi fiica sa, de 20 de ani, ambele din aceeaşi localitate, au fost înjunghiate cu un cuţit de către un tânăr, de 23 de ani, care ar fi plecat de la faţa locului. S-a prezentat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ care a declarat decesul tinerei. Mama acesteia a fost transportată la o unitate medicală”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, agentul principal Andreea Atomei.

Femeia rănită a reușit să sune la 112 și a alertat autoritățile. Ulterior, în urma colaborării dintre polițiștii din județele Neamț și Bacău, suspectul, domiciliat în localitatea nemțeană Bătrânești, a fost prins pe raza județului Bacău.

Acesta a fost încarcerat în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț și urmează să fie cercetat sub coordonarea procurorilor pentru faptele comise.

Număr destinat victimelor violenței domestice: 0800500333.

