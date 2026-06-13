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Bilanţul Operaţiunii „Jupiter 5”: Măsuri asigurătorii de peste 140 de milioane de lei, 300 de dosare penale, zeci de arme confiscate

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politisti inarmati la perchezitii
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Poliția Română

Bilanţul Operaţiunii „Jupiter”, desfăşurată în această săptămână de IGPR şi de Parchetul General, include 1.170 de percheziţii domiciliare, măsuri preventive faţă de 166 de persoane, în cadrul a 300 de dosare penale. De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii în cuantum total de peste 14o de milioane de lei şi au fost ridicate şi indisponibilizate bunuri, printre care 55 de arme neletale, 40 de arme letale, peste 69 de tone de deşeuri şi substanţe periculoase, 137 de instrumente muzicale, 12.073 de piese componente ale instrumentelor muzicale.

„Operaţiunea “JUPITER 5”, desfăşurată în perioada 8-12 iunie 2026, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), s-a caracterizat prin acţiuni complexe, un ritm susţinut al intervenţiilor, precum şi printr-o mobilizare optimă de resurse a celor două instituţii”, transmite Parchetul ICCJ într-un comunicat de presă.

Acţiunile organizate în cele cinci zile, la nivel naţional, au fost desfăşurate în cadrul a 300 de dosare penale care au vizat, în principal, investigarea unor infracţiuni de evaziune fiscală, înşelăciune, contrabandă, delapidare, nerespectarea regimului fiscal, contrafacere, nerespectarea legislaţiei privind protecţia mediului, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, infracţiuni la regimul silvic, furt, infracţiuni de serviciu, infracţiuni de corupţie, precum şi alte fapte prevăzute de legea penală.

În cadrul operaţiunii „JUPITER 5” au fost desfăşurate 258 de acţiuni operative, fiind puse în aplicare 1.170 de mandate de percheziţie domiciliară şi 535 de mandate de aducere.

În urma activităţilor desfăşurate, care au vizat 403 suspecţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 166 de persoane, respectiv 59 de măsuri preventive ale reţinerii, 8 măsuri de arestare preventivă, 3 măsuri de arest la domiciliu şi 96 de măsuri preventive restrictive de drepturi constând în control judiciar, dintre care 2 pe cauţiune.

În cadrul dosarelor penale instrumentate la nivel naţional au fost instituite măsuri asigurătorii în cuantum total de 141.435.164 lei.

De asemenea, au fost ridicate şi indisponibilizate bunuri constând în aproximativ 600.000 de ţigarete de contrabandă, peste 10.000 de articole pirotehnice, 55 de arme neletale, 40 de arme letale, peste 69 de tone de deşeuri şi substanţe periculoase, 790 de litri de motorină, 583 mc de material lemnos, 137 de instrumente muzicale, 12.073 de piese componente ale instrumentelor muzicale, peste 8.000 de articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, 250 de grame de bijuterii din aur, precum şi 458.590 lei.

„Prin rezultatele obţinute şi prin amploarea operaţiunii, „JUPITER 5” reconfirmă capacitatea instituţională a Ministerului Public şi a structurilor de poliţie judiciară de a desfăşura, în mod coordonat, acţiuni de amploare pentru combaterea fenomenului infracţional, protejarea valorilor sociale fundamentale şi recuperarea prejudiciilor cauzate prin săvârşirea de infracţiuni”, sublniază parchetul ICCJ.

Editor : B.P.

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