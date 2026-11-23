Procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), Codrin-Horațiu Miron, a prezentat un bilanț al primelor șase luni de mandat, în cadrul căruia a inclus mai multe dosare finalizate de procurorii DIICOT și a trasat prioritățile și provocările pentru viitor.

„Crima organizată nu mai are granițe, așa că nici anchetele noastre nu mai pot avea. În cele șase luni am destructurat grupări infracționale transfrontaliere, am urmărit bani prin rețele de criptomonede, am colaborat cu parteneri din mai multe state străine, am oprit drogurile înainte să ajungă pe stradă, am protejat interesele persoanelor vulnerabile și am fost proactivi în fața amenințărilor la adresa securității naționale. Pentru noi, fiecare dosar soluționat înseamnă mai multă siguranță pentru oameni”, este o declarație a procurorului-șef al DIICOT care însoțește raportul celor șase luni de mandat.

În cifre, DIICOT a lucrat, între aprilie și octombrie 2026, 46.627 de dosare, dintre care 14.691 au fost soluționate. 3.146 de inculpați au fost trimiși în judecată și 1.152 au fost arestați preventiv în dosarele DIICOT.

Fiecare procuror DIICOT are o încărcare medie de circa 146 de dosare, iar procurorii cu cele mai multe dosare de soluționat se află la secția de droguri, unde încărcătura este de peste 600 de dosare pe procuror.

În cadrul bilanțului, DIICOT a amintit mai multe cazuri anchetate în această perioadă, printre care amintim dosarul lui Călin Georgescu, dosarul de sabotaj de la Brașov, cazuri care au ca obiect zona criptomonedelor, rețele de crimă organizată sau cazuri de trafic de droguri.

În ceea ce privește prioritățile pentru viitor, DIICOT se va concentra pe grupările de crimă organizată, evaziunea fiscală de peste 10 milioane de lei, fraudele cu investiții, traficul de droguri, persoane și minori, exploatarea online a copiilor și traficul de arme, punându-se accent și pe cooperarea internațională.

„În paralel, rămân prioritare amenințările hibride: atacurile informatice asupra infrastructurii critice, actele de diversiune și sabotajul, radicalizarea, amenințările cu caracter terorist și eludarea sancțiunilor internaționale”, potrivit raportului citat.

Raportul DIICOT poate fi citit în integralitate aici.

Pe lângă DIICOT, și Parchetul General, dar și Direcția Națională Anticorupție au prezentat un raport similar. Mai multe detalii:

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Editor : M.G.