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Bogdan Peşchir, finanţatorul campaniei lui Călin Georgescu pe TikTok, a fost trimis în judecată pentru coruperea alegătorilor

Data publicării:
Bogdan Peșchir, escortat de către polițiști în sediul IGPR din București, 20 martie 2025
Bogdan Peșchir, escortat de către polițiști în sediul IGPR din București, 20 martie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Cine este Bogdan Peșchir

Parchetul General l-a trimis în judecată, în stare de libertate, pe Bogdan Peşchir, finanţatorul campaniei lui Călin Georgescu pe TikTok. Bogdan Peșchir este acuzat de coruperea alegătorilor (874 acte materiale), în formă continuată, potirivt unui comunicat al Ministerului Public.

Procurorii susţin că, în perioada 13 octombrie 2024, ora 19:01 - 27 noiembrie 2024, ora 21:00, Bogdan Peşchir a dat foloase în valoare totală de 290.225 de dolari, în scopul determinării alegătorilor să-l voteze pe Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale organizate în anul 2024.

Aceste foloase au fost date în două modalităţi: 868 de „daruri” (gift-uri) trimise pe platforma de socializare TikTok, în perioada 13 octombrie 2024, ora 19:01 - 27 noiembrie 2024, ora 21:00, în valoare de 251.065 de dolari, către 105 utilizatori şi 6 transferuri de criptomonedă trimise în perioada 18 noiembrie 2024, ora 16:59 - 25 noiembrie 2024, ora 12:18, în valoare de 39.160 de dolari, către două persoane, arată sursa citată.

Mecanismul de influenţare a campaniei electorale s-ar fi desfăşurat pe trei paliere:

1. Cooptarea unor influenceri cu expunere ridicată pe platformă şi cu trecere în rândul persoanelor preocupate de teme şi dezbateri electorale derulate în mediul virtual, prin remunerarea lor sistematică pentru promovarea şi susţinerea candidatului şi a platformei sale (disimulate sub forma unor prezumtive activităţi creative derulate în cadrul unor sesiuni prelungite de conferinţe Live pe platforma TikTok).

„De menţionat că inculpatul influenţa în mod determinant temele abordate, direcţionând alegătorii în mod implicit, dar neechivoc, să-şi exprime opţiunea electorală pentru acest candidat, ca o modalitate de susţinere a valorilor comune împărtăşite de participanţii la sesiuni. Practic, inculpatul antrena, sub formă de aport personal, cu ocazia prezenţei în cadrul sesiunilor, resurse financiare masive, distribuite atât de către el, cât şi de către creatorii de conţinut, sub formă de gift-uri şi transferuri criptomonede”, spun procurorii.

2. Oferirea efectivă de către inculpat de gift-uri în sesiuni online către alegătorii explicit - manifeşti ai lui Călin Georgescu şi către potenţialii votanţi cooptaţi şi angrenaţi în acest cadru, mai mult, conturându-se o idee a utilizatorilor platformei că, în cazul în care îl votează pe Georgescu, vor primi gift-uri de la Peşchir.

3. Oferirea directă, prin transfer bancar, a unor sume de bani unor persoane interesate să - şi manifeste opţiunea electorală pentru Călin Georgescu şi care şi-au asumat sarcina să determine alte persoane din sfera relaţională apropiată.

„Fiecare influencer primea 390 de lei pentru 20.000 de utilizatori. Deşi angrenaţi în campania de sugestionare şi influenţare a potenţialilor votanţi, influencerii nu au reprezentat decât masa primordială critică controlată, orientată către determinarea votanţilor în a-şi exprima opţiunea de vot în favoarea candidatului. Acest lucru se realiza prin prezentarea de campanii de promovare a platformei program a candidatului ori a unui set de principii cu care acesta şi votanţii eventuali se identificau. Prin acţiunea lor, materializată sub forma îndemnului generalizat la vot în cadrul sesiunilor Live, aceşti vectori de influenţă l-au ajutat în mod maşinal pe inculpat să îşi atingă scopul coruperii alegătorilor”, explică Parchetul.

Rechizitoriul a fost transmis Judecătoriei Braşov, instanţă competentă să judece cauza în fond.

Cine este Bogdan Peșchir

Numele lui Bogdan Peşchir a apărut şi în documentele prezentate de SRI la CSAT, în baza cărora Curtea Constituţională a anulat în luna decembrie 2024 alegerile prezidenţiale, amintește Agerpres.

Conform SRI, Bogdan Peşchir a utilizat contul „bogpr”, prin care a realizat donaţii pe TikTok de peste un milion de euro pentru a finanţa campania lui Călin Georgescu.

Reprezentanţii TikTok au confirmat identitatea utilizatorului „bogpr” şi au menţionat că acesta a efectuat plăţi în valoare de 381.000 de dolari, în perioada 24 octombrie - 24 noiembrie 2024, către utilizatori ai unor conturi de TikTok implicaţi în promovarea lui Călin Georgescu, inclusiv după data încheierii campaniei electorale, punctează SRI.

Serviciul Român de Informaţii arată că finanţarea influencerilor TikTok a fost asigurată prin platforma FameUp (dedicată monetizării activităţilor de promovare în mediul online), la nivelul căreia a fost publicată oportunitatea de reclamă, alături de descrieri bine definite.

„Una dintre metodele de atragere la colaborare a influencerilor români pentru promovarea candidaturii lui Călin Georgescu a fost contactarea pe email a acestora de firma (...), de origine sud-africană, care oferea suma de 1.000 de euro pentru distribuirea unui videoclip realizat de aceştia”, arată SRI.

Editor : B.P.

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