Premierul interimar Ilie Bolojan, aflat la final de mandat, consideră „imorale” procesele intentate de magistrați pentru obținerea unor drepturi salariale suplimentare, precum și sumele stabilite în urma demersurilor în justiție. Acesta a invocat numărul mare de procese și impactul sumelor asupra bugetului României, în raport cu situația economică a țării și cu celelalte categorii profesionale.

„Din punctul meu de vedere, procesele şi sumele care au fost stabilite ca drepturi suplimentare pentru magistraţi le consider imorale, atât pentru că au fost mii de procese în aceşti ani, dar şi comparativ cu ponderea acestora în bugetul României şi cu situaţia reală a României, dacă ne raportăm la toate celelalte categorii”, a afirmat Ilie Bolojan, luni seară, într-o conferință de presă.

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Declarațiile vin după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins definitiv, săptămâna trecută, după șapte amânări, recursul înaintat de Guvern împotriva sentinței din 5 mai a Curții de Apel București. Decizia obliga Executivul să asigure integral fondurile necesare plății drepturilor salariale restante ale judecătorilor, scadente în 2026, inclusiv prin rectificare bugetară.

Potrivit premierului interimar, suma care ar trebui achitată pentru aceste drepturi se ridică la 4,8 miliarde de lei.

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Editor : Ana Petrescu