Inculpații plasați sub control judiciar și în arest la domiciliu vor putea fi monitorizați cu ajutorul brățărilor electronice, a spus la Digi24 ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Aceste dispozitive sunt deja folosite la nivel național pentru cazurile de violență domestică.

„E un proiect extrem de bun pentru întreaga societate, Să putem să protejăm victimele violenței domestice sau a infracțiunilor de altă natură. Astăzi avem acest proiect, monitorizarea electronică a victimelor violenței domestice, extins la nivel național. Ultimele 18 județe au făcut parte din această hartă a aplicării sistemului de monitorizare. E acea brățară electronică care ține agresorul departe de victimă”, a spus Gorghiu.

„În primele 8 luni ale anului 2024, nicio victimă care a apelat la protecție prin acest mecanism de monitorizare nu a fost victima vreunui omor, răni foarte grave, pericol foarte grav. Asta înseamnă că au fost protejate prin brățara electronică și agresorul a fost ținut de-o parte”, a adăugat ea.

„De astăzi, adăugăm la monitorizare o altă categorie. Prevederea există, am scris-o în lege din 2020. Astăzi intră în vigoare, pentru că de astăzi avem acest mecanism disponibil și pentru cei care sunt sub control judiciar – și avem vreo 6.700 de persoane sub control judiciar – control judiciar pe cauțiune, mult mai puțini, și persoane care sunt în arest la domiciliu. Vorbim de aproape 1.100 de persoane. Dacă instanța va dispune pentru genul acesta de inculpat monitorizarea electronică, vom putea evita cazuri celebre gen Cherecheș, fugar care a decis să plece din țară înainte de a fi dată soluția definitivă de către instanță. Cu cât mai puține sonore cazuri de fugari vom avea, cu atât mai bine ne va fi”, a explicat ministrul.

„Guvernul a alocat fonduri, avem softul, avem brățări, avem tot mecanismul astfel încât să obținem protecție pentru victimele infracțiunilor și în același timp să monitorizăm, în cazurile în care instanța dispune, și inculpații din aceste proceduri judiciare”, a adăugat Gorghiu.

Editor : M.B.