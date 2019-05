C.T. Popescu, despre Radu Mazăre: De ce se întristează? Să îşi pună speranţa în alegerile din 26 mai!

Ministrul Justiţiei din Madagascar a confirmat extrădarea lui Radu Mazăre şi a subliniat că, dacă acesta va mai rămâne acolo, riscă să îi contamineze şi pe corupţii din acea ţară. „Asta a fost absolut minunat. Ministrul Justiţiei a spus - luaţi-l de aici că ne infectează pe toţi cu hoţie şi corupţie, că ne trezim că ajunge Madagascarul ca România dacă mai stă mult pe aici”, a comentat cu umor gazetarul Cristian Tudor Popescu, la Digi24.



În urmă cu două zile, Radu Mazăre declara că nu se va opune, întrucât a obosit să lupte.

„Acum vine în ţară. Nu ar trebui să fie trist şi obosit.

Dacă vine în ţară şi dacă PSD câştigă aceste alegeri şi dacă referendumul nu este validat, atunci sunt cele mai mari şanse ca în scurt timp să se alăture clubului eliberaţilor, Costa Rica - adică Bica, Udrea - , plus Serbia - adică Ghiţă. De ce se întristează? Să îşi pună speranţa în alegerile din 26 mai, domnul Mazăre!”, a comentat Cristian Tudor Popescu.



Ministrul interimar al Justiţiei, Ana Birchall, a anunţat, marţi seară, că procedura de extrădare a lui Radu Mazăre a fost admisă de către autorităţile din Madagascar.



Fostul primar al Constanței va fi preluat sub escortă pentru a fi adus în ţară. El a afirmat că nu se va opune extrădării pentru că a obosit să lupte. În plus, Mazăre a susţinut că după ispăşirea pedepsei se va întoarce în Madagascar.