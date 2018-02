C. T. Popescu, despre scandalul din justiție: E vorba de un neoceaușism, controlul partidului asupra tot

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a declarat la Digi24, legat de scandalul din justiție izbucnit în urmă cu patru zile, că „nu este vorba de Kovesi, nu este vorba de DNA, este vorba de reintroducerea unei ordini totalitare, deghizate în România, e vorba de un neoceaușism, mai exact controlul partidului asupra tot”.

„Totalitarismul începe cu controlul justiție. Uitați-vă la ce se întâmplă în SUA acum. Donald Trump are Preșidenția, Guvernul și Congresul. Ce n-are? Nu are Curtea Supremă și nu are Justiția, în general. Câtă vreme justiția este independentă, o țară nu se poate numi totalitară. Această haită a domnului Dragnea, Tăriceanu și compania asta vor. Aici nu este vorba de Kovesi, nu este vorba nici de DNA, sau justiție, este vorba de reintroducerea unei ordini totalitare, deghizate în România, e vorba de un neoceaușism, adică controlul partidului asupra tot. E simplu ce vor oamenii ăștia: economia României să se bazeze pe furt din banii cetățenilor și din fonduri europene”, afirmă Cristian Tudor Popescu.

„Nu e vorba de dosarul lui Dragnea. Nu îl interesează dacă va fi condamnat sau nu. Dragnea vrea controlul totalitar al acestei țări. Justiția este cuiul, e cea care blochează totalitaristmul”, adaugă jurnalistul.

„S-au grăbit. Sunt proști, sunt mai proști. Noi am avut întotdeauna o problemă, toate probleme pe care le-a avut România în special în anii '80, era că comuniștii noștri erau mereu mai proști decât ceilalti comuniști. Noi aveam comuniști de o clasă inferioară. Gândiți-vă la ce aberație perfectă au ajuns: doamna prim-ministru a României îl cheamă din Japonia pe ministrul Justiției, la ordin. Ca să ce? Ce ar putea să facă ministrul Justiției adus aici. Răspuns : nimic”, precizează Cristian Tudor Popescu.