CAB a anulat condamnarea cu închisoare primită de un fost general de la STS, acuzat de trafic de influenţă şi spălarea banilor

Curtea de Apel Bucureşti a anulat joi condamnarea de 3 ani şi 8 luni închisoare cu executare primită la instanţa de fond de generalul în rezervă Florin Mihalache, fost adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în perioada 2001 - 2005, trimis în judecată pentru trafic de influenţă, spălarea banilor şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, informează Agerpres.

Generalul Florin Mihalache primise condamnarea în decembrie 2023 la Tribunalul Bucureşti, însă Curtea de Apel Bucureşti i-a admis joi apelul şi a dispus achitarea, pe motiv că nu există probe care să ateste că fostul şef de la STS a săvârşit o faptă penală.

„În temeiul art.421 pct.2 lit.a) Cpp, admite apelul declarat de inculpatul M.F. împotriva sentinţei penale nr. 1569/20.12.2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti. Desfiinţează, în integralitate, sentinţa penală apelată şi, în fond, rejudecând: În temeiul art. 396 alin. 1 şi 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. c) Cpp achită pe inculpatul M.F. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă, întrucât nu există probe că inculpatul a săvârşit infracţiunea. În temeiul art.396 alin.1 şi 5 Cpp rap. la art.16 alin.1 lit.a) Cpp achită pe inculpatul M.F. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălarea banilor, întrucât fapta nu există. Achită pe inculpatul M.F. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, întrucât nu există probe că inculpatul a săvârşit infracţiunea”, se arată în decizia instanţei de apel, care este definitivă.

Florin Mihalache a fost trimis în judecată de DNA în mai 2022, fiind acuzat că ar fi cerut de la administratorul unei firme 75.000 de euro pentru a-şi exercita influenţa pe care a lăsat să se înţeleagă că o are asupra unui alt om de afaceri, cu care administratorul avea mai multe litigii comerciale, în scopul stingerii acestora.

Contract fictiv de împrumut pentru a disimula provenienţa sumei pe care ar fi urmat s-o primească

Astfel, în perioada august 2021 - ianuarie 2022, generalul STS a pretins, în mod repetat, de la administratorul societăţii comerciale (martor în cauză), iniţial un autoturism de lux, ulterior contravaloarea acestuia, de 75.000 euro, pentru a-şi exercita influenţa pe care a lăsat să se înţeleagă că o are asupra reprezentantului a două societăţi comerciale cu care martorul avea mai multe litigii, în scopul stingerii acestora.

Concret, arată anchetatorii, „intervenţia” lui Florin Mihalache trebuia să se finalizeze cu încheierea unei tranzacţii privind stingerea tuturor litigiilor aflate pe rolul instanţelor din Bucureşti şi achitarea de către una dintre societăţile reprezentate de omul de afaceri către societatea administratorului a unor datorii în cuantum de aproximativ 1.500.000 euro.

„Pentru a disimula provenienţa sumei pe care ar fi urmat s-o primească pentru «serviciile» sale, la data de 6 ianuarie, inculpatul ar fi încheiat cu martorul un contract fictiv de împrumut. În contextul menţionat, la data de 12 ianuarie, inculpatul ar fi primit cei 75.000 de euro pretinşi, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracţiunii flagrante”, menţionează procurorii.

Editor : Liviu Cojan