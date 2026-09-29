Procurorii contestă măsura controlului judiciar decisă în cazul lui Călin Georgescu. Ei cer arestarea preventivă în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale e acuzat că a înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro. Georgescu a ajuns marți dimineața la instanță.

ACTUALIZARE 10.31. Ședința de judecată s-a încheiat. Instanța a rămas în pronunțare.

Georgescu a ieșit din clădirea Curții de Apel și a fost așteptat cu flori de susținătorii săi. El trebuie să ajungă astăzi la poliție, pentru a semna controlul judiciar.

Știrea inițială: Georgescu a ajuns la Curtea de Apel București. Acum este în sala de judecată și magistrații urmează să analizeze contestația formulată de procurorii DIICOT după decizia Tribunalului București.

Magistrații trebuie să stabilească dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne sub control judiciar sau dacă măsura va fi înlocuită cu una mai dură.

Călin Georgescu are mai multe restricții impuse prin această măsură preventivă: nu are voie să iasă din țară, trebuie să meargă săptămânal la poliție și nu are voie să ia legătura cu alți oameni implicați în dosarul în care fostul candidat este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Tribunalul București a respins săptămâna trecută cererea DIICOT de arestare preventivă și a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Procurorii au contestat imediat această decizie.

Potrivit informațiilor din dosar, vorbim despre un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro.

Editor : M.B.