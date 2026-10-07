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Video Călin Georgescu a cerut ridicarea sechestrului de pe vila din Mogoșoaia. Tribunalul București urmează să se pronunțe astăzi

Data publicării:
Călin Georgescu, la sediul Curții de Apel București, 29 septembrie 2026.
Călin Georgescu, la sediul Curții de Apel București, 29 septembrie 2026. Inquam Photos / Codrin Unici
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Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu cere ridicarea sechestrului pus de procurorii DIICOT pe vila sa din Mogoșoaia. Contestația formulată de avocații săi a fost judecată miercuri la Tribunalul București, iar magistrații urmează să se pronunțe în cursul zilei.

Apărătorii lui Călin Georgescu au contestat măsura asigurătorie luată de procurori asupra imobilului.

Sechestrul nu înseamnă confiscarea locuinței, ci este o măsură luată de anchetatori pentru ca, până la finalizarea procesului, în cazul în care Călin Georgescu va fi declarat vinovat, să poată fi recuperat prejudiciul din dosarul de înșelăciune, estimat la 1,1 milioane de euro.

Astfel, Tribunalul București urmează să decidă dacă menține sau ridică sechestrul pus pe locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia.

În paralel, la sediul DIICOT continuă miercuri perchezițiile informatice în dosarul de înșelăciune. Călin Georgescu a fost adus din arestul central pentru a doua zi consecutiv la sediul DIICOT.

Și soția sa, Cristela Georgescu, s-a prezentat din nou la sediul instituției. Cei doi asistă la verificările făcute de anchetatori în acest dosar.

În urma perchezițiilor efectuate la locuința lor au fost ridicate telefoane mobile și dispozitive electronice, iar anchetatorii încearcă să găsească noi probe relevante în dosar.

Marți, Cristela Georgescu a făcut declarații la ieșirea de la DIICOT, afirmând că acuzațiile sunt nefondate și că familia Georgescu este o familie obișnuită.

Editor : C.S.

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