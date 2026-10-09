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Video Călin Georgescu a stat 10 ore cu procurorii DIICOT, la percheziția informatică a dispozitivelor ridicate din casa lui din Mogoșoaia

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Calin Georgescu, insotit de ofiteri de politie la sediul DIICOT pentru audiere, in Bucuresti, 21 septembrie 2026.
Calin Georgescu, insotit de ofiteri de politie la sediul DIICOT pentru audiere, in Bucuresti. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Călin Georgescu a fost scos și vineri din arestul Capitalei și dus din nou la DIICOT, acolo unde l-au așteptat susținătorii săi. Aproape 10 ore a stat fostul candidat la prezidențiale cu procurorii. Pentru a patra zi la rând, Georgescu a participat la percheziția informatică a zecilor de dispozitive electronice ridicate de procurori din vila sa din Mogoșoaia. După percheziții, a fost dus din nou în arest.

Procurorii au descărcat mai multe fișiere din dispozitivele electronice ridicate la perchezițiile de la casa lui Georgescu.

Dacă zilele trecute Cristela Georgescu a fost și ea citată aici la DIICOT pentru perchezițiile informatice, astăzi nu a mai fost chemată.

La sediul DIICOT, pe Georgescu l-au așteptat din nou susținătorii lui, care au scandat diverse mesaje.

A fost o săptămână destul de încărcată pentru familia Georgescu, pentru că, începând cu ziua de marți, ei s-au tot prezentat fie aici la DIICOT, fie la tribunal, acolo unde a avut loc contestația privind sechestrul pus pe casă, contestație care a fost respinsă de judecători.

Editor : M.B.

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