Călin Georgescu a fost scos și vineri din arestul Capitalei și dus din nou la DIICOT, acolo unde l-au așteptat susținătorii săi. Aproape 10 ore a stat fostul candidat la prezidențiale cu procurorii. Pentru a patra zi la rând, Georgescu a participat la percheziția informatică a zecilor de dispozitive electronice ridicate de procurori din vila sa din Mogoșoaia. După percheziții, a fost dus din nou în arest.

Procurorii au descărcat mai multe fișiere din dispozitivele electronice ridicate la perchezițiile de la casa lui Georgescu.

Dacă zilele trecute Cristela Georgescu a fost și ea citată aici la DIICOT pentru perchezițiile informatice, astăzi nu a mai fost chemată.

La sediul DIICOT, pe Georgescu l-au așteptat din nou susținătorii lui, care au scandat diverse mesaje.

A fost o săptămână destul de încărcată pentru familia Georgescu, pentru că, începând cu ziua de marți, ei s-au tot prezentat fie aici la DIICOT, fie la tribunal, acolo unde a avut loc contestația privind sechestrul pus pe casă, contestație care a fost respinsă de judecători.

Editor : M.B.