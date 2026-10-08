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Video Călin Georgescu, adus pentru a treia zi la DIICOT. Ce caută anchetatorii în dispozitivele ridicate

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Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026.
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026. Inquam Photos / George Călin
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Călin Georgescu se întoarce la DIICOT pentru a treia zi, în care experții vor verifica zecile de telefoane și dispozitive electronice găsite în urma perchezițiilor. Casa fostului candidat la alegerile prezidențiale rămâne sub sechestru, iar aceeași măsură a fost luată și pentru conturile sale bancare.

Pentru a treia zi la rând, Călin Georgescu urmează să fie scos din Arestul Central al Capitalei și adus la sediul DIICOT, unde va participa, în prezența procurorilor, la perchezițiile informatice făcute în dosarul de înșelăciune în care este implicat, alături de alte persoane.

Procurorii încearcă, prin aceste verificări, să refacă traseul banilor și să afle cu exactitate ce rol a avut fiecare persoană implicată în acest dosar.

Din informațiile Digi24, la DIICOT va ajunge astăzi doar fostul candidat la alegerile prezidențiale. Soția lui nu va mai fi prezentă la sediul DIICOT pentru a participa la aceste percheziții.

Miercuri, magistrații de la Tribunalul București au decis ca Georgescu să rămână în continuare cu sechestru pus pe casa din Mogoșoaia. Totodată, sechestrul a fost extins și asupra conturilor sale bancare.

Anchetatorii au găsit aproximativ 100.000 de euro în aceste conturi. 

Editor : C.S.

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