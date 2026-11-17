Judecătorii decid astăzi, 17 noiembrie, dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, după ce a fost trimis în judecată în dosarul DIICOT, în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro. Măsura ar putea fi înlocuită cu arest la domiciliu sau cu cea a controlui judiciar. Decizia nu va fi definitivă.

Tribunalul Ilfov este cel care va veni cu decizia în ceea ce îl privește pe Călin Georgescu. Tot astăzi se va decide și unde va fi judecat procesul, după ce apărătorii fostului candidat la prezidențiale au solicitat instanței un termen pentru verificarea competenței Tribunalului București în legătură cu judecata dosarului.

Vineri, Georgescu va fi dus în fața Curții de Apel București, unde magistrații vor analiza contestația procurorilor DIICOT făcută în urma deciziei de la Tribunalul București, prin care Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu. Decizia va fi definitivă în momentul în care Curtea de Apel București va analiza contestația.

Călin Georgescu s-a prezentat luni în fața judecătorilor de la Tribunalul Ilfov, însă magistrații au amânat decizia privind menținerea în arest preventiv pentru marți, 17 noiembrie. La instanţă, ca de fiecare dată, s-au strâns susţinătorii fostului candidat la alegerile prezidenţiale.

„Călin Georgescu, nevinovat”, „Eliberaţi-l”, au scandat susţinătorii săi.

Jandarmii au constituit un amplu dispozitiv în zonă, pentru a evita producerea de incidente şi pentru a permite derularea activităţii instanţei.

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Editor : A.M.G.