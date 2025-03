Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de controlul judiciar. Fostul candidat la președinție, cercetat penal pentru şase infracțiuni

Călin Georgescu merge astăzi la Judecătoria Sectorului 1, unde urmează să se judece contestaţia pe care a depus-o faţă de măsura controlului judiciar, în dosarul în care este cercetat penal pentru şase infracţiuni, printre care instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Decizia instanței cu privire la contestația fostului candidat la președinție a fost amânată de două ori.



După ce judecătorii au analizat solicitarea făcută de avocații lui Călin Georgescu, astăzi trebuie să decidă dacă fostul candidat rămâne cu măsura controlului judiciar. Georgescu are mai multe obligații și interdicții. El trebuie să se prezinte la poliție o dată pe săptămână, nu are voie să părăsească țara, să folosească sau să dețină arme și, de asemenea, acesta nu are voie să facă postări cu mesaje legionare, fasciste, xenofobe sau rasiste pe rețele sociale.

Călin Georgescu este acuzat de șase infracțiuni, printre care fals în declarații, tentativă la instigare de acțiuni contra ordinii constituționale, dar și comunicarea de informații false.

Între timp, ancheta în acest dosar continuă. Mascații au descins, miercuri, la mai multe firme de la care Călin Georgescu ar fi închiriat mașini. Procurorii urmăresc traseul banilor care au finanțat campania electorală de anul trecut.

Miercuri, fostul candidat la prezidențiale a mers la Judecătoria Sectorului 1, unde a stat aproximativ 35 de minute în fața judecătorilor și a cerut dosarul pentru a îl studia împreună cu avocații săi.

„Am încredere în magistratul judecător. Sunt foarte încrezător în pronunţarea care va avea loc mâine. (...) Avocaţii mei au spus foarte clar cum stau lucrurile”, a spus el, la ieșirea de la instanță. Întrebat dacă sunt probe la dosar, el a spus că „este greu de spus”, afirmând că „unele apar într-o parte din presă”.

De asemenea, Călin Georgescu s-a prezentat și luni la sediul Judecătoriei Sectorului 1, unde a declarat: „Unu - sunt nevinovat, doi - este un dosar politic şi trei - am văzut la Antena 3 piese din dosar, pe care noi nu le avem, avocaţii mei nu le au. Nu avem dosarul, de aceea m-aş adresa tovarăşului procuror Dan Soroş Voiculescu să îmi dea şi mie dosarul, pentru că eu nu am dosarul. În continuare vă spun că este un dosar politic instrumentat, sunt nevinovat, mergem înainte, noi suntem poporul, noi suntem România".

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale, a fost pus miercurea trecută sub control judiciar de procurorii de la Parchetul General pe o perioadă de 60 de zile. El este urmărit penal pentru săvârşirea a şase infracţiuni, cea mai gravă fiind cea de instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale, în formă tentată.

