Călin Georgescu va afla vineri dacă scapă din spatele gratiilor și dacă va fi plasat sub altă măsură preventivă în dosarul de înșelăciune. Tribunalul București a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Decizia finală e pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel București. Fostul candidat la prezidențiale este în spatele gratiilor de aproape 2 luni.

Magistrații de la Curtea de Apel București vor analiza astăzi, începând cu ora 9:00, contestația formulată de procurorii DIICOT, după decizia Tribunalului București, prin care Călin Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu. După ce vor analiza această solicitare cei de la Curtea de Apel București, decizia va fi definitivă și executorie.

Totodată, după ce a fost trimis în judecată fostul candidat la alegerile prezidențiale, judecătorii de la Tribunalul Ilfov au analizat dacă mai este justificată cea mai restrictivă măsură preventivă sau dacă fostul candidat la prezidențiale poate să fie plasat sub o altă măsură preventivă. Judecătorii din Ilfov au decis și ei plasarea în arest la domiciliu, însă acolo decizia nu este definitivă.

Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și de constituire de grup infracțional organizat, cu un prejudiciu estimat de anchetatori de peste 1 milion de euro.

În cazul în care va rămâne în continuare după gratii, Georgescu ar putea să fie mutat la un penitenciar.

Editor : A.C.