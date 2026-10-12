Live TV

Video Călin Georgescu află azi dacă iese din închisoare. Ce le-a cerut judecătorilor

Data publicării:
Călin Georgescu, la sediul Curții de Apel București, 29 septembrie 2026.
Călin Georgescu, la sediul Curții de Apel București, 29 septembrie 2026. Inquam Photos / Codrin Unici
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Călin Georgescu află luni dacă iese din spatele gratiilor. Fostul candidat la prezidențiale a făcut o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Magistrații de la Tribunalul București vor analiza solicitarea și vor lua o hotărâre. Între timp, în fața Arestului Central susținătorii lui Georgescu continuă să protesteze, motiv pentru care Jandarmeria a dat mai multe amenzi.

 

Călin Georgescu urmează să fie scos din nou din spatele gratiilor de la Arestul Central al Capitalei și să fie dus în fața magistraților de la Tribunalul București.

La ora 9:00 este termen pentru solicitarea pe care a făcut-o fostul candidat la alegerile prezidențiale de înlocuire a măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile cu o măsură mai blândă. Printre variante se numără arestul la domiciliu sau chiar controlul judiciar.

Călin Georgescu a făcut deja contestație pentru arest, iar magistrații au respins această solicitare.

De pe data de 29 septembrie, fostul candidat la prezidențiale este sub măsura arestului preventiv. De altfel, în fața Arestului Central al Capitalei, susținătorii lui Georgescu sunt în continuare cu corturi. Îi scandează numele fostului candidat la prezidențiale și cer eliberarea acestuia.

Din acest motiv, Jandarmeria Capitalei a anunțat că, din momentul în care Georgescu a fost închis, au fost date 124 de amenzi în valoare totală de peste 100.000 lei, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Rămâne de văzut dacă magistrații de la Tribunalul București vor admite azi solicitarea lui Călin Georgescu de înlocuire a măsurii arestului preventiv. 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
elena mateescu, sefa anm
1
Reacția șefei ANM după raportul Corpului de Control care a găsit cheltuieli pe haine și...
Oil refinery in Moscow hit by large-scale Ukrainian drone attack, mayor says
2
SUA au amenințat Ucraina că vor întrerupe schimbul de informații dacă mai atacă...
Vladimir Putin.
3
Mesajul lui Vladimir Putin după anunțul lui Donald Trump privind motorina rusească
george simion petrisor peiu
4
Apelul lui Simion de eliberare a lui Georgescu, interpretat de Peiu: E către stat, să nu...
Andrii Sybiha
5
Reacția ministrului ucrainean de externe la declarațiile făcute de Trump: „Zelenski se...
Ce dar de nuntă a putut să-i facă Gigi Becali nepoatei sale
Digi Sport
Ce dar de nuntă a putut să-i facă Gigi Becali nepoatei sale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Calin Georgescu, insotit de ofiteri de politie la sediul DIICOT pentru audiere, in Bucuresti, 21 septembrie 2026.
Călin Georgescu a stat 10 ore cu procurorii DIICOT, la percheziția informatică a dispozitivelor ridicate din casa lui din Mogoșoaia
Bogdan Peșchir, escortat de către polițiști în sediul IGPR din București, 20 martie 2025
Bogdan Peşchir, finanţatorul campaniei lui Călin Georgescu pe TikTok, a fost trimis în judecată pentru coruperea alegătorilor
Calin Georgescu, insotit de ofiteri de politie la sediul DIICOT pentru audiere, in Bucuresti, 21 septembrie 2026.
Călin Georgescu, dus din arest la DIICOT pentru a patra zi consecutivă. Soția lui nu mai participă la percheziții
SIMION NAWFAL
„La fel ca în cazul lui Trump.” Simion i s-a plâns unui influencer din SUA acuzat de spălare de bani de soarta lui Georgescu
turism centrul vechi romania
Angajații unui club din Centrul Vechi din Capitală, care au transferat ilegal bani din telefoanele unor străini, au fost arestați
Recomandările redacţiei
2026-10-08-4416
Negocieri cruciale pentru formarea noului guvern. Luca Niculescu...
Moscow Oil Refinery burning after Ukrainian Drones Strikes, Moscow, Russia - 21 Sep 2026
Ce se înțelege, de fapt, prin „armistiţiul energetic” anunțat de...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Conducerea PSD se reuneşte pentru a decide dacă susţine Guvernul Luca...
steagurile țărilor europene la urna de vot / ilustrație cu Uniunea Europeană într-un cub de gheață
Anul în care Europa ar putea rămâne paralizată politic: De ce...
Ultimele știri
Vremea se schimbă radical în București și în mai multe regiuni din țară. Cod galben de ploi, după temperaturi de 29 de grade HARTĂ
Comandantul suprem al NATO în Europa va transmite un avertisment Moscovei și va prezenta „teoria victoriei”
România, în top 10 țări beneficiare ale capitalului privat mobilizat de Banca Mondială. Investiții record la nivel mondial
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii simt că relațiile lor sunt puse la încercare și aleg un drum nou. Luna Nouă în Balanță le aduce...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Nașul lui Nicolae Dobrin a sunat în direct și i-a transmis un mesaj lui Mitică Dragomir
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
Tobias Christensen vorbește despre revenirea la Rapid, la doar 3 luni după plecare: „Îmi e dor de ei”
Adevărul
„Nu mai cumpărați locuințe șase luni!” Apelul care a aprins disputa despre prețurile locuințelor
Playtech
Cum verifică ANAF dacă românii cheltuiesc mai mult decât câștigă. Casele și mașinile pot fi comparate cu...
Digi FM
Michael Douglas recunoaște aventura secretă de pe platourile Basic Instinct. Nu a fost cu Sharon Stone: "Eram...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Câți bani îi dă Adrian Mutu lui Tiago pentru a-și face patul în fiecare dimineață. "Serios?" / "Da!"
Pro FM
Christina Aguilera, apariție provocatoare la 45 de ani. A pozat fără probleme în fața fotografilor, într-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gesturile secrete ale lui Luke Perry, de care puțini știau. Ce făcea regretatul actor din „BH, 90210” pentru...
Adevarul
Trump transformă o execuție într-un spectacol public. Un criminolog explică ce efecte poate avea asupra...
Newsweek
Pensionarii speciali - 18.000 lei în plus la pensie pentru care nu au contribuit. Ce pensie au parlamentarii?
Digi FM
Dulceață de gutui ca la bunica. Rețetă tradițională pentru o dulceață aromată, cu o culoare roșiatică superbă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Tom Cruise, eșec cu "Digger". Regizorul Alejandro Gonzalez Inarritu recunoaște: "E, cu siguranță, un film...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”