Călin Georgescu află luni dacă iese din spatele gratiilor. Fostul candidat la prezidențiale a făcut o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Magistrații de la Tribunalul București vor analiza solicitarea și vor lua o hotărâre. Între timp, în fața Arestului Central susținătorii lui Georgescu continuă să protesteze, motiv pentru care Jandarmeria a dat mai multe amenzi.

Călin Georgescu urmează să fie scos din nou din spatele gratiilor de la Arestul Central al Capitalei și să fie dus în fața magistraților de la Tribunalul București.

La ora 9:00 este termen pentru solicitarea pe care a făcut-o fostul candidat la alegerile prezidențiale de înlocuire a măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile cu o măsură mai blândă. Printre variante se numără arestul la domiciliu sau chiar controlul judiciar.

Călin Georgescu a făcut deja contestație pentru arest, iar magistrații au respins această solicitare.

De pe data de 29 septembrie, fostul candidat la prezidențiale este sub măsura arestului preventiv. De altfel, în fața Arestului Central al Capitalei, susținătorii lui Georgescu sunt în continuare cu corturi. Îi scandează numele fostului candidat la prezidențiale și cer eliberarea acestuia.

Din acest motiv, Jandarmeria Capitalei a anunțat că, din momentul în care Georgescu a fost închis, au fost date 124 de amenzi în valoare totală de peste 100.000 lei, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Rămâne de văzut dacă magistrații de la Tribunalul București vor admite azi solicitarea lui Călin Georgescu de înlocuire a măsurii arestului preventiv.

Editor : C.L.B.