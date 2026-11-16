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Video Călin Georgescu ar putea fi transferat din arestul preventiv în penitenciar. Decizia magistraților, așteptată astăzi

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calin georgescu profimedia
Călin Georgescu. Foto: Profimedia
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Călin Georgescu va ajunge astăzi în fața judecătorilor de la Tribunalul Ilfov. Magistrații vor decide dacă se mai justifică menținerea sa în arest preventiv, după ce a fost trimis în judecată. Dacă mențin arestul preventiv, atunci fostul candidat ar urma să fie transferat în penitenciar.

Călin Georgescu va fi scos din arest și dus în fața magistraților de la Tribunalul Ilfov, care vor decide dacă se mai justifică măsura arestului preventiv, după ce a fost trimis în judecată. 

În care fostul candidat la alegerile prezidențiale va rămâne după gratii, atunci el va fi transferat din arest în penitenciar, deoarece aceasta este procedura când un dosar este trimis în judecată. 

Călin Georgescu se află de mai bine de o lună și jumătate în arest și a cerut în această perioadă să primească o măsură mai blândă.

În această săptămâna urmează să fie pronunțată o decizie a Curții de Apel, după contestația formulată de procurorii DIICOT.

Tribunalul București a decis să fie pus în arest la domiciliu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis în judecată în dosarul de înșelăciune de 1 milion de euro. Este al treilea dosar în care este trimis în judecată, din cele cinci în care este vizat.

Editor : Alexandru Costea

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