Călin Georgescu: „Dacă Nicolae Ceauşescu ar fi avut Curtea Constituţională, probabil că azi era preşedinte democratic”

Data publicării:
Călin Georgescu. la iesirea din judecatoria sector 1 bucuresti
Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a cerut din nou desecretizarea şedinţei CSAT care a avut loc înainte de anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. El a declarat luni, la Curtea de Apel București, unde a avut termen în procesul în care este implicat alături de mercenarul Horațiu Potra, că „dacă Nicolae Ceauşescu ar fi avut Curtea Constituţională, probabil, azi era preşedinte democratic”.

Călin Georgescu a fost prezent luni, la Curtea de Apel Bucureşti, la un nou termen al procesului aflat în faza de cameră preliminară, în care este judecat alături de gruparea mercenarului Horaţiu Potra pentru acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Şedinţa de judecată a durat aproximativ cinci ore, iar atmosfera pe holurile instanţei a fost tensionată, după ce zeci de susţinători s-au poziţionat în faţa sălii şi au scandat lozinci în favoarea lui Georgescu.

„Fără Dumnezeu, democraţia se dezintegrează şi se vede asta cu ochiul liber. Eu sunt aici, la Curtea de Apel, cum am fost şi la Judecătoria Sectorului 1 şi la tribunal, pe nişte dosare inventate, pentru că sistemul şi clasa politică se tem de democraţie şi se tem de poporul român. Ei vă vor slabi, nu puternici, vă vor sclavi, nu oameni liberi, vă vor obedienţi, nu inteligenţi. Şi pentru că ştiu că poporul român, în noiembrie - decembrie 2024, a învins. Şi se tem de poporul român. Şi atunci, fiind laşi, utilizează instituţiile de forţă, pentru a lovi pe la spate. Asta este definiţia laşului. Există o instanţă superioară celei în faţa căreia eu am fost adus şi anume instanţa conştiinţei. Eu rog toţi judecătorii, înainte de a se pronunţa, să treacă prin faţa ei, pentru că lupta pentru adevăr nu se opreşte la porţile tribunalului. (...) Pentru milioane de români, cărora li s-a furat libertatea, democraţia şi prosperitatea, eu cer, în numele lor, desecretizarea şedinţei CSAT şi a întâlnirii informale a Curţii Constituţionale, dinainte de anularea alegerilor din 6 decembrie 2024. Ştiţi cum e - dacă Nicolae Ceauşescu ar fi avut Curtea Constituţională, probabil că azi era preşedinte democratic”, a declarat Călin Georgescu luni, la ieşirea de la proces, potrivit Agerpres.

Curtea de Apel Bucureşti a stabilit că se va pronunţa la data de 9 martie pe cererile şi excepţiile ridicate de avocaţii lui Georgescu.

În esenţă, apărarea solicită ca dosarul să fie retrimis la Parchetul General.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată în acest al doilea dosar de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată (două acte materiale), alături de Horaţiu Potra şi 20 de mercenari din gruparea acestuia.

Procurorii susţin că mercenarii lui Potra urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidenţiale din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale.

Editor : B.P.

