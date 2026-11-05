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Video Călin Georgescu, din nou în fața instanței. Fostul candidat la prezidențiale vrea să scape de arestul preventiv

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Foto: Digi24
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Călin Georgescu ajunge astăzi, din nou, în fața instanței. Judecătorii vor analiza cererea de înlocuire a arestului preventiv cu altă măsură. Fostul candidat la prezidențiale este implicat, în total, în cinci dosare penale.

Magistrații de la Tribunalul București vor analiza joi, începând cu ora 9:00, solicitarea făcută de fostul candidat la alegerile prezidențiale, prin care cere înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, ca cea a arestului la domiciliu sau controlul judiciar. 

La prima solicitare, Tribunalul București l-a plasat atunci pe Călin Georgescu sub măsura arestului la domiciliu, însă decizia a fost întoarsă de Curtea de Apel București. 

Decizia de astăzi nu va fi definitivă. Hotărârea finală va fi a judecătorilor de la Curtea de Apel București. 

Georgescu se află în spatele gratiilor, la al doilea mandat de arest preventiv pentru 30 de zile, după ce Curtea de Apel București a admis contestația făcută de procurorii DIICOT, prin care au cerut prelungirea celei mai restrictive măsuri. 

Georgescu este cercetat în acest dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, dar și de constituire de grup infracțional organizat în formă continuată. 

Editor : A.C.

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