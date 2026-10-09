Călin Georgescu a fost scos din arestul central și dus în fața procurorilor DIICOT. Este a patra zi consecutivă în care fostul candidat la alegerile prezidențiale trebuie să participe la percheziția informatică a zecilor de dispozitive ridicate de la vila sa din Mogoșoaia. De data aceasta, soția sa, Cristela Georgescu, nu va mai fi prezentă.

Georgescu a ajuns la DIICOT

ACTUALIZARE 08:50: Călin Georgescu a ajuns la DIICOT, fiind adus cu mașina arestului, încătușat.

Este a patra zi consecutivă în care susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale vin la sediul DIICOT și scandează mesaje de susținere.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Călin Georgescu urmează să ajungă din nou, vineri, la sediul DIICOT. El va fi adus cu duba arestului. Perchezițiile informatice continuă, iar procurorii mai au de descărcat fișiere de pe cele peste 20 de dispozitive ridicate de la familia Georgescu, respectiv telefoane, laptopuri și stickuri.

Este deja a patra zi în care are loc această procedură. De data aceasta, la DIICOT a fost chemat doar fostul candidat la alegerile prezidențiale, nu și soția sa. În fiecare zi, perchezițiile informatice au durat mai multe ore, iar familia Georgescu a petrecut, în medie, aproximativ șase-șapte ore la sediul DIICOT.

Astfel, Călin Georgescu a ieșit în fiecare zi din arest pentru a veni fie la sediul DIICOT, pentru perchezițiile informatice, fie la tribunal, unde a avut loc judecarea contestației formulate împotriva sechestrului pus pe casă. În acest caz, judecătorii i-au respins contestația formulată.

Tot la sediul DIICOT au venit și susținătorii lui Călin Georgescu, astfel că a fost montat un gard de protecție.

Editor : C.S.