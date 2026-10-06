Călin Georgescu va fi scos pentru prima dată din arest și dus din nou în fața procurorilor DIICOT. Aceștia urmează să facă percheziția informatică a dispozitivelor ridicate din casa fostului candidat la alegerile prezidențiale. La aceeași procedură va participa și soția lui, Cristela Georgescu.

Cristela Georgescu a ajuns la DIICOT

ACTUALIZARE 08:45: Soţia fostului candidat la prezidenţiale Călin Georgescu, Cristela Georgescu, a sosit marţi dimineaţă la sediul DIICOT, prezenţa sa având legătură cu dosarul de înşelăciune cu un prejudiciu de peste un milion de euro, în care soţul său a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

De altfel, la puţin timp de la sosirea Cristelei Georgescu, la sediul DIICOT a fost adus cu o dubă şi Călin Georgescu.

La sosirea la DIICOT, Cristela Georgescu a fost aşteptată de un grup de susţinători, pe care i-a salutat.

ȘTIREA INIȚIALĂ

După o săptămână de arest, Călin Georgescu va fi scos și adus la DIICOT pentru percheziția informatică. Procurorii vor verifica toate dispozitivele ridicate în urma perchezițiilor. Prin aceeași procedură va trece și Cristela Georgescu, după ce tatăl ei a venit luni la DIICOT pentru percheziția informatică.

La sediul DIICOT au fost deja montate garduri de protecție, deoarece este posibil ca susținătorii lui Călin Georgescu, care au protestat în fiecare zi în centrul Capitalei, să vină în semn de susținere.

Cei doi soți nu se vor întâlni la DIICOT. Este însă posibil să se vadă la arest, întrucât este zi de vizită, iar Cristela Georgescu ar putea merge acolo pentru a-l vedea pentru prima dată după arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Călin Georgescu trebuie să se prezinte miercuri la instanță pentru contestația formulată după ce i s-a pus sechestru pe casă.

Între timp, susținătorii lui Călin Georgescu au primit aproape 100 de amenzi după ce au scandat diverse mesaje în centrul Capitalei. Totodată, luni seara, unul dintre protestatari a fost reținut după ce a agresat doi operatori.

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Editor : C.S.