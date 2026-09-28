Călin Georgescu și Horațiu Potra la Curtea de Apel București. Se judecă procesul în care sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat

Al doilea termen din procesul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat are loc luni, 28 septembrie, la Curtea de Apel București. La sediul Curții de Apel au ajuns deja Călin Georgescu și Horațiu Potra, unde au fost întâmpinați de mai mulți susținători. Niciunul dintre cei doi nu a făcut declarații.

Primul termen din acest proces a fost pe 9 septembrie, iar de la acest termen, din 28 septembrie, ar trebui să înceapă propriu-zis judecata în acest dosar.

În momentul în care au ajuns la Curtea de Apel București, nici Călin Georgescu, dar nici Horațiu Potra, nu au oferit declarații.

Acuzațiile din dosarul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra

Este vorba despre dosarul deschis de procurorii Parchetului General după ce Horațiu Potra și mercenarii lui au fost opriți în trafic, în decembrie 2024, în timp ce veneau înspre București. În prezent, dosarul se judecă la Curtea de Apel București în primă instanță.

În acest dosar, procurorii amintesc de întâlnirea din 7 decembrie 2024, la un centru de echitație din Ilfov, în care Georgescu și Potra au pus în aplicare un plan prin care urmau să deturneze un protest de susținere față de fostul candidat la prezidențiale.

Reamintim că întâlnirea a fost organizată într-un cadru privat, au participat la ea Potra, Georgescu, Sechilă și Marian Burcea, garda de corp a lui Georgescu.

După întâlnirea din Ilfov, Georgescu l-ar fi apelat pe liderul organizației de extremă dreapta Frăția Ortodoxă - Dan Grăjeanu - și i-a transmis că „în cursul zilei următoare va da un îndemn concret: viața sau țara”.

Procurorii subliniază că această întâlnire, coordonată de Georgescu, era o întâlnire premergătoare unor „evenimente destabilizatoare” menite să „creeze haos și nesiguranță”.

Este vorba de un protest cerut de Georgescu, inclusiv în apariția la un post TV, ce ar fi urmat să aibă loc pe 8 decembrie 2024 în fața Catedralei Mântuirii Neamului, iar protestatarii să fie folosiți drept „masă de manevră pentru realizarea acțiunilor subversive”.

Acest protest, potrivit procurorilor, urma să fie deturnat prin violențe. Potra s-ar fi ocupat cu adunarea mai multor persoane care să participe la acest protest, inclusiv mercenarii care aveau arme asupra lor. 20 dintre ei sunt trimiși în judecată alături de Georgescu și Potra.

Procurorii subliniază că mercenarii lui Potra ar fi fost înarmați cu materiale pirotehnice de mare putere și aveau asupra lor un număr extrem de mare de obiecte periculoase.

Mercenarii lui Potra ar fi avut rolul de a „crea un climat de teroare” în cadrul protestului prin care susținătorii lui Georgescu urmau să ceară reluarea turului doi. Procurorii au subliniat că ar fi fost vorba de o „operațiune paramilitară de destabilizare națională”.

„Grupurile de oameni în mijlocul cărora se detonează materiale pirotehnice se comportă frecvent într-un mod care duce la consecințe dezastruoase, nedorite sau neanticipate de membrii grupului. Rezultatul este subliniat aici pentru a facilita diagnosticarea. Orice dezastru al mulțimii (de obicei cu mai mult de un mort) implică un anumit tip de panică (dezorganizare)”, au explicat surse judiciare pentru Digi24.ro.

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Între timp, Călin Georgescu s-a mai ales cu un dosar penal, instrumentat de DIICOT, după ce a fost acuzat de un om de afaceri că l-ar fi înșelat cu un milion de euro.

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Editor : M.G.