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Video Călin Georgescu stă în celulă cu alți trei bărbați și refuză mâncarea din arest. Ce urmează în ancheta DIICOT

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Călin Georgescu
Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Călin Georgescu împarte celula cu alți trei bărbați și, potrivit unor informații obținute pe surse de Digi24, nu mănâncă hrana primită în arest, ci doar alimentele aduse de acasă. Între timp, anchetatorii continuă investigația în dosarul de înșelăciune în care fostul candidat la prezidențiale și încă un bărbat sunt în arest preventiv. În zilele următoare, Georgescu ar urma să fie dus la DIICOT pentru perchezițiile informatice.

Călin Georgescu este încarcerat la arestul central al Capitalei, împreună cu alte trei persoane. Din informațiile obținute pe surse de Dig2i4, acesta nu vrea să mănânce din hrana primită în arest și consumă doar alimentele pe care le primește de acasă.

În fața arestului central al Capitalei, o parte dintre susținătorii lui Călin Georgescu și-au adus corturi și le-au montat. Aceștia s-au strâns în parcul de vizavi, îi scandează numele și continuă să ceară eliberarea lui Călin Georgescu, deși este vorba despre o decizie definitivă a magistraților Curții de Apel București.

Pentru această soluție a fost nevoie de un complet de divergență. Inițial, primii doi judecători nu au ajuns la aceeași concluzie, astfel că a fost chemat un al treilea magistrat, care să încline balanța.

În paralel, procurorii continuă verificările în cadrul anchetei. Săptămâna aceasta au avut loc percheziții informatice la sediul DIICOT. Ionel Rus, presupusul complice al lui Călin Georgescu, a fost scos din arest și dus la DIICOT pentru a participa la aceste verificări.

În zilele următoare, este de așteptat ca și Călin Georgescu să fie scos din arest și dus la DIICOT pentru continuarea perchezițiilor informatice.

Totodată, avocații lui Călin Georgescu au contestat măsura sechestrului dispusă asupra locuinței sale.

Ancheta continuă, iar în dosar sunt așteptate noi verificări.

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Editor : C.S.

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