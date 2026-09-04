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Cântăreaţa Dana Marijuana a fost condamnată la peste 5 ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri

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Dana Coteanu, cunoscută ca Dana Marijuana
Dana Coteanu, cunoscută ca Dana Marijuana. Foto: Instagram/ danacoteanu
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Cântăreaţa Dana Coteanu, cu numele de scenă Dana Marijuana, a fost condamnată vineri de Tribunalul Constanţa la 5 ani şi 4 luni de închisoare cu executare, pentru trafic de droguri de mare risc şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Sentinţa nu este definitivă.

„Condamnă pe inculpata Coteanu Elena-Daniela la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc. (...) În baza (...) condamnă pe inculpata Coteanu Elena-Daniela la pedeapsa de 1 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. În baza (...), contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta şi aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă, (1 an), urmând ca inculpata (...) să execute pedeapsa de 5 ani şi 4 luni închisoare. (...) Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare”, reiese din soluţia dată de judecătorii Tribunalului Constanţa şi publicată pe portalul instanţelor de judecată, potrivit Agerpres.

Conform sursei menţionate, în acelaşi dosar penal au mai fost condamnaţi Neagu Cristi-Alin, la 6 ani şi 3 luni de închisoare, pentru trafic şi deţinere pentru consum propriu de droguri de risc, precum şi pe Nicula Mugur-Valentin, la 6 ani şi 4 luni de închisoare, pentru trafic de droguri de mare risc şi deţinere de droguri de risc pentru consum propriu.

Pe 23 august 2024, Dana Marijuana şi alţi doi suspecţi, cercetaţi de DIICOT într-un dosar de trafic de droguri, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Tribunalului Constanţa.

Editor : B.P.

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