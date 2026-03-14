Video Captură de proporții la Calafat. Peste 100 de pistoale, încărcătoare şi 60.000 de țigarete au fost descoperite într-un camion

Pistoalele au fost descoperite într-un camion înmatriculat în Tucia. Foto: Poliția de Frontieră

Polițiștii de frontieră au făcut, vineri, 13 martie, o captură-record de arme și tutun de contrabandă în zona punctului de frontieră Calafat, unde au descoperit, într-un autocamion înmatriculat în Turcia peste 100 de pistoale, încărcătoare şi 60.000 de ţigarete, potrivit Agerpres.


La verificarea compartimentului de marfă, polițiștii de frontieră au descoperit că sigiliul fusese rupt și relipit, iar în interior se aflau mai multe cutii cu țigarete cu timbru turcesc. Continuând controlul, au fost găsite și 106 pistoale, însoțite de 131 de încărcătoare fără muniție. Mai departe, controlul a scos la iveală 106 pistoale și 131 de încărcătoare fără muniție, toate fără documente de proveniență.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliţiei de Frontieră Calafat, împreună cu poliţişti de frontieră bulgari şi lucrători ai Direcţiei Regionale Vamale Craiova - Serviciul Echipe Mobile Calafat, au descoperit, în urma controlului asupra unui autocamion, 106 pistoale, 131 de încărcătoare fără muniţie şi 60.000 de ţigarete pentru care şoferul nu a putut prezenta documente de provenienţă. Controlul a avut loc la data de 13 martie, pe DN 56, asupra unui ansamblu rutier înmatriculat în Turcia, condus de un cetăţean turc, în vârstă de 38 de ani, care circula pe ruta Turcia - Germania”, a transmis, sâmbătă, Poliția de Frontieră.

Valoarea estimată a tigaretelor descoperite se ridică la aproximativ 90.000 de lei.

Bunurile au fost confiscate pentru continuarea cercetărilor, iar camionul a fost indisponibilizat.

 

 

