Captură record de canabis în Neamț: Anchetatorii au descoperit peste 2.600 de plante și un laborator clandestin, iar unul dintre suspecți a fost prins. Potrivit surselor Digi24, acesta provine dintr-o familie de fermieri, iar tatăl l-ar fi ajutat să cultive plantele.

Suspecții sunt doi tineri din Neamț, prieteni. Unul dintre ei deținea sera în care ar fi amenajat, în doar câteva luni, o întreagă cultură de canabis.

Pentru amenajarea acesteia ar fi investit cel puțin 15.000 de euro, iar spațiul era dotat cu sistem de irigație, termostat și alte echipamente necesare dezvoltării plantelor.

Procurorii DIICOT au intervenit cu aproximativ o lună înainte ca plantele să ajungă la maturitate și să poată fi vândute.

Foto: Poliția Română Deschide galeria foto

Părinții unuia dintre suspecți sunt fermieri, iar, potrivit surselor Digi24, tatăl acestuia ar fi fost ridicat de polițiști chiar de pe câmp, unde își îngrijea cultura agricolă.

Au fost descoperite peste 2.600 de plante de canabis și un laborator clandestin.

Unul dintre suspecți a fost cercetat în trecut pentru trafic de droguri în Italia, conform surselor Digi24. De acolo ar fi luat și semințele folosite pentru cultura de canabis și plantate în sera amenajată în curtea locuinței.

Editor : C.S.