Polițiștii de frontieră din Giurgiu au descoperit peste o tonă de tutun vrac neprelucrat, transportat ilegal, în urma unui control efectuat asupra unei autoutilitare înmatriculate în Bulgaria. Valoarea transportului se ridică la peste 100.000 de lei.

Intervenția a avut loc în dimineața zilei de 17 aprilie, pe DN5, unde un echipaj de poliție a oprit pentru control o autoutilitară înmatriculată în Bulgaria, condusă de un cetățean bulgar, în vârstă de 45 de ani. Acesta transporta colete în regim de curierat pe ruta Bulgaria - România. În urma controlului, polițiștiii au descoperit în compartimentul de marfă trei paleți încărcați cu frunze de tutun vrac, fără documente legale de proveniență.

„În continuarea verificărilor, polițiștii de frontieră au identificat în compartimentul de marfă trei paleți care conțineau frunze de tutun, cantitatea totală fiind de 1.003,5 kg de tutun vrac neprelucrat”, a transmis, sâmbătă, Poliţia de Frontieră.

Întreaga cantitate de tutun a fost reţinută şi introdusă în Camera de Corpuri Delicte a Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu. Valoarea capturii se ridică la aproximativ 100.350 de lei.

Pe numele șoferului a fost deschis un dosar penal pentru producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare, conform Codului fiscal.

