Referatul întocmit de procurorii DNA în dosarul de corupție din Portul Constanța dezvăluie mecanismele afacerilor ilegale din zonă, unde oameni de afaceri, funcționari și politicieni au interese financiare. Procurorii au beneficiat de ajutorul unui investigator sub acoperire, care a funcționat ca o curea de transmisie între oamenii de afaceri care voiau să obțină contracte în port și Compania Națională Administrația Porturilor Maritime (CN APM) Constanța, care administrează porturile maritime. Practic, oamenii de afaceri dădeau șpagă de câteva mii sau zeci de mii de euro pentru fiecare intervenție sau aprobare de acte, după cum reiese din referatul DNA.

Petrică Buduru, patronul unei firme care face afaceri în Portul Constanță, Green Port Operator SRL, este unul din oamenii de afaceri care, potrivit DNA, are interese de a dezvolta relații personale cu factorii decizionali din cadrul CN APM Constanța.

După cum reiese din referatul DNA, omul de afaceri i-a dat o șpagă de 10.000 de euro investigatorului sub acoperire chiar de la prima întâlnire dintre cei doi, în septembrie 2024, Petrică Buduru urmărind să obțină aprobarea CN APM pentru o nouă afacere în port.

„La finalul discuției Petre Buduru m-a invitat să ieșim din restaurant pentru a mai vorbi ceva. În fața clădirii, acesta mi-a spus că a pregătit o pungă în care se află un parfum și suma de 10.000. Eu am întrebat dacă sunt bancnote de 100 euro, iar Buduru mi-a răspuns afirmativ, precizând că îi convine mai mult așa și adăugând textual «de câte ori este ceva, spuneți»”.

După acest schimb de replici am reintrat în restaurant unde am mai stat câteva minute și când m-am ridicat să plec mi-a dat o pungă de cadou spunând cu voce tare că în interior se află un cadou pentru mine, respectiv un parfum mai tineresc, întocmai cum îmi spusese că va proceda în discuția din fața restaurantului”, este redată relatarea investigatorului sub acoperire în referatul DNA.

Petrică Buduru: Ă… Am un… …[neinteligibil]… Să vă fac un cadou… un, un parfum. Da? Și sub… dedesubt e o mulțumire a mea. Da? Pe urmă îmi spuneți ori de câte ori… E bine așa?, este redată declarația omului de afaceri, înregistrat de investigatorul sub acoperire.

O săptămână mai târziu, o nouă întâlnire, o nouă șpagă de 10.000 de euro, plus alte 200 de euro, pentru că investigatorul sub acoperire îl atenționase că două dintre bancnotele de 100 de euro primite prima oară erau deteriorate.

„La indicația lui Buduru am ajuns în zona unui restaurant Mc Donalds, el a ieșit din mașină, s-a dus la mașina sa și s-a întors cu o pungă de cadouri. Mi-a spus să las telefonul în portbagaj. Precizez că el își lăsase telefonul personal în mașina lui. Am continuat deplasarea cu autoturismul și am oprit la un moment dat pe o străduță. (...) În continuare a reiterat solicitarea de a îl ajuta cu documentația tehnică a autorizației de construcție și imediat după aceea mi-a înmânat punga de cadou, spunându-mi că în interior se află un parfum și o sumă de bani. La întrebarea mea dacă sunt tot 10.000 euro a răspuns afirmativ. Cu această ocazie i-am atras atenția că între bancnotele pe care mi le dăduse data trecută, erau unele cu colțurile degradate. Când a auzit acest lucru, Buduru a spus «vă dau altele, dar nu am acum la mine» și că așa le-a luat de la casa de schimb valutar”, a declarat investigatorul sub acoperire.

O altă întâlnire între omul de afaceri și investigatorul sub acoperire s-a soldat cu cu o nouă șpagă de 10.000 de euro, pentru o nouă intervenție în vederea obținerii de acte și avize pentru afacerile sale.

„Buduru Petrică scoate din plicul de culoare albă un teanc de bancnote în cupiură de 100 de euro.

Investigator sub acoperire: Da, stați... stați așa.

Buduru Petrică: Vedeți cum …[neinteligibil]…

[Buduru Petrică pune teancul de bancnote pe consola mașinii.]

Investigator sub acoperire: Las și plicul aicea.

[Buduru Petrică pune și plicul de culoare albă în locul în care a pus anterior teancul cu bancnote.]

Investigator sub acoperire: Cât ă...?

Buduru Petrică: Sunt 10 mii.

[Conform imaginilor video, Buduru Petrică face un semn având degetele mâinilor răsfirate îndicând cifra 10.]

Buduru Petrică: Și eu mâine refac ăsta, da?

[În timp ce rostește replica de mai sus, Buduru Petrică indică un document aflat în folia transparentă. Dialogul continuă astfel:]

Investigator sub acoperire: Da.” - Sursă: Referat DNA

„Să pregătesc să-ți dau lovelele”

Un alt om de afaceri cercetat în dosar este Jean-Paul Tucan, care și el i-a dat șpagă în repetate rânduri investigatorului sub acoperire, pentru diverse intervenții la CN APM.

„În jurul orei 18:00 am ajuns la domiciliul lui Tucan și când am coborât din autoturism am observat că acesta venea spre mine cu aceeași pungă în mână. Am discutat despre vizita făcută de acesta la directorul general iar Tucan a pus punga de cadou în mașină pe bancheta din spate, în partea stângă. I-am spus că noi nu știm ce este în cutie, că nu ne-am uitat în birou, motiv pentru care acesta a desfăcut cutia care se afla deja în mașină și mi-a arătat că sub suportul de culoare neagră pe care era sticla se aflau trei teancuri de bani în euro. După o discuție scurtă am plecat cu impresia că în cutie se afla suma de 30.000 euro, dar ajuns acasă am constatat că suma era doar de 15.000 euro formată din 300 de bancnote de 50 euro”, a notat investigatorul sub acoperire.

Pe parcursul anchetei, discuțiile devin tot mai deschise, iar referirile la bani se fac fără ascundere. La un moment dat, afaceristul Tucan îi recapitulează investigatorului sub acoperire ce are de făcut și ce va primi pentru fiecare operațiune.

Tucan Jean-Paul: Ascultă-mă puțin. Noi avem deal de două sute, acuma cu ăsta s-a făcut două sute cincizeci. În deal-ul ăsta vreau să repeți ca să nu zici că vorbesc eu prostii. În deal-ul ăsta ai de rezolvat estacada.

Investigator sub acoperire: Da!

Tucan Jean-Paul: CFR-uʼ.

Investigator sub acoperire: Da.

Tucan Jean-Paul: Și... î... zi?

Investigator sub acoperire: Dragajuʼ.

Tucan Jean-Paul: Și dragajuʼ!

Investigator sub acoperire: Da!

Tucan Jean-Paul: Ca să știi. (...) Când s-au închis astea trei... Și... Deci? Închide-le cât mai repede și că, tu când te apuci să le închizi, eu trebuie să m-apuc să scot. M-ai înțeles? Să pregătesc să-ți dau lovelele. Înțelegi?

Investigator sub acoperire: Gata, nu mai stau! Crede-mă!

Tucan Jean-Paul: Hai, nu mai sta!

Investigator sub acoperire: Pa!

Tucan Jean-Paul: Ce? Auzi? Poate-n trei luni de zile sunt închiși toți! Eu de-abia aștept! Eu? Sunt foarte fericit, să știi. (...) - Sursă: Referat DNA

„Aşa se fac combinaţiile”

Investigatorul sub acoperire a fost contactat și „mituit” (toți banii primiți de la oamenii de afaceri sub formă de mită pentru a interveni în favoarea lor au fost predați și înregistrați la DNA, potrivit referatului procurorilor) și pentru a ajuta un alt afacerist să obțină un teren în zona portului, pentru a-și dezvolta o afacere.

Ion Dumitru i-a solicitat o întâlnire investigatorului cu identitate acoperită și, cu ocazia acestei întâlniri, a remis, prin intermediul investigatorului, cu titlu de mită, suma de 50.000 de euro funcționarilor din cadrul CN APM CT SA, pentru atribuirea în folosință a danei 120 către Sea Container Services, ulterior preluării acesteia de la SNTFM CFR Marfă SA, potrivit referatului DNA.

„În continuare, investigatorul cu identitate atribuită ... l-a întrebat pe Ion Dumitru ce se află în acea sacoșă, iar el i-a spus că se află suma de 50.000 de euro:

Ion Dumitru: ...[neinteligibil, vorbeşte şoptit]... sunt 50 aici.

Investigator sub acoperire: Euro. Aşa ...[râde]... că eu ieri nu v-am întrebat, dar nu mă gândeam că nu... mă gândeam că sunt lei. Ă... da, dacă e, e foarte bine, dacă e să nu ne convină ceva, vă spunem, da’ eu zic că ştiţi dumneavoastră și e foarte bine.

Ion Dumitru: Da, şi restul ştiu eu ce...

Investigator sub acoperire: Da.

Ion Dumitru: Mi-am făcut un calcul şi acolo este ...[neinteligibil]... e acolo telefonul.

Investigator sub acoperire: A, aici!

Ion Dumitru:...[neinteligibil]...

Investigator sub acoperire: ...[râde]... Păi, na... că nu stau, că mi-e frică.

Ion Dumitru: Cam asta este... aşa se fac combinaţiile. N-are rost, că... Doamne, fereşte!... nu se poate. Nu se poate, nu se poate! Rămânem într-o relaţie principială, civilizată şi asta.”

După ce s-au despărțit, investigatorul cu identitate atribuită ... a urcat în autoturismul său și a verificat ce se află în interiorul sacoșei. A găsit o alta din material plastic, de culoare roșie, în care era o sumă de bani formată din 3 teancuri de bancnote în cupiură de 100 euro.

Investigatorul cu identitate atribuită ... a procedat la numărarea banilor când a ajuns în municipiul Constanța, rezultând suma 50.000 de euro formată din 500 bancnote în cupiură de 100 euro.” - Sursă: Referat DNA

