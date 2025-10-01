Cătălin Cherecheș rămâne fără 2,6 milioane de lei din averea sa. Fostul primar e la închisoare, condamnat pentru mită

Curtea de Apel Cluj a decis ca 2,6 milioane de lei din averea fostului primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, să fie confiscați, pe motiv că suma nu poate fi justificată. Fostul edil se află în închisoare din 2023. A fost prins după ce a fugit din țară, chiar înainte de sentința pe care o execută acum, o pedeapsă de 5 ani de închisoare pentru luare de mită.

Hotărârea vine după 6 ani de procese, în urma sesizării Agenției Naționale de Integritate, care a constatat că suma nu are o proveniență legală.

Instanța a admis sesizarea Comisiei de cercetare a Averilor și l-a obligat pe fostul primar să plătească suma în termen de 60 de zile către statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice. Decizia, însă, nu este definitivă și poate fi atacată.

În 2019, Agenția Națională de Integritate a identificat diferențe semnificative între bunurile deținute de Cătălin Cherecheș și veniturile sale declarate.

Deși o primă hotărâre de confiscare a fost emisă în 2021, aceasta a fost anulată de Înalta Curte de Casație și Justiție în 2023, dosarul fiind trimis spre rejudecare.

Cătălin Cherecheș se află în prezent în închisoare, unde execută o pedeapsă de 5 ani pentru fapte de corupție.

