Cătălin Cherecheș, fostul primar al municipiului Baia Mare, condamnat la cinci ani de închisoare pentru luare de mită, a fost eliberat condiționat, după o decizie pronunțată, vineri, de instanță.

„Le mulțumesc colegilor, fraților din pușcărie”

ACTUALIZARE 14:05: Cătălin Cherecheș a declarat vineri, la ieșirea din închisoare: „În primul rând, îi mulțumesc soției mele. Ea e eroul acestei povești, o poveste dureroasă, traumatizantă, iar ea și familia mea sunt eroi. În afară de familie și Dumnezeu, nu există nimic important”.

„Le mulțumesc celor care nu mi-au uitat familia. Le mulțumesc și celor care mi-au uitat familia, pentru că e bine să faci salubrizare, curățenie în viață, pentru că a fost multă otravă în jurul meu și multe lucruri nu le-am corectat și am învățat foarte mult”, a mai spus fostul edil din Baia Mare.

Acesta a mai afirmat: „Le mulțumesc colegilor, fraților din pușcărie, fraților mei pe care nu-i uit. E un lucru important să vezi suferințele pe care le au acești oameni”.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Tribunalul București a judecat contestația privind eliberarea condiționată a fostului primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, și a decis respingerea acesteia. Astfel, fostul primar urmează să fie eliberat condiționat din penitenciar.

Cătălin Cherecheș executa o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru luare de mită, însă fostul primar a fugit din țară cu câteva ore înainte să fie condamnat definitiv.

Acesta fost prins în Germania de către autorități și apoi repatriat în România, prin vama Nădlac 2, pentru executarea pedepsei.

Fostul edil este judecat și într-un alt dosar, în care a fost condamnat deja, în primă instanță, la un an și patru luni de închisoare pentru că ar fi părăsit România folosind actul de identitate al unei rude, înainte de punerea în executare a mandatului de arestare pentru acest dosar.

Contestația ar urma să fie analizată de magistrații de la Curtea de Apel din Cluj, în luna septembrie.

Editor : C.S.