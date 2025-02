Cătălin Predoiu îi răspunde lui Călin Georgescu, care l-a acuzat că a trimis mascații la șeful lui de campanie, Radu Pally

Cătălin Predoiu a declarat, marți, după ce a fost acuzat de Călin Georgescu că a trimis mascații la șeful său de campanie, că respinge categoric această acuzație care este „extrem de incorectă și nedreaptă”, numind-o „ridicolă”.

„Nu-i adevărat că am inspirat sau ordonat un dosar lui Călin Georgescu sau oricărui alt cetățean. Nu mă ocup de dosare sau fac dosare sau mă interesez. N-am facut-o niciodată nici ca ministru al Justiției, nici ca ministru de Interne”, a declarat Cătălin Predoiu.

Noul președinte PNL a subliniat că respinge „categoric” această acuzație. „E extrem de incorectă și nedreaptă aceasta acuzație. Reamintesc și îi informez pe toți cetățenii. Ministrul de interne nu se ocupa de dosare ale poliției. Nu e la curent ce se întamplă în dosare”, a spus acesta.

„O spun fără niciun fel de ezitare. Sunt mii de oameni cu care am interacționat personal profesional. Sunt avocat și am fost educat pentru respectul drepturilor cetățenești. Am practicat avocatura. Pentru mine drepturile și libertățile sunt o a doua religie. Sub nicio formă și niciun motiv nu mi-am permis nici să gândesc încălcarea vreunui drept al unui cetățean”, a mai declarat Cătălin Predoiu.

Acesta a numit această acuzație „complet ridicolă”. „Ca ministru sunt alături de orice cetățean a căror drepturi sunt încălcate, dar atribuțiile mele sunt limitate”, a subliniat ministrul de Interne.

