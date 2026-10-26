Parchetul de pe lângă Tribunalul București a readus în atenția publică un caz de o cruzime inumană petrecut în 2020, în timpul pandemiei. În momentul respectiv, 9 polițiști au tratat doi tineri în București ca niște adevărați torționari din închisorile infamului regim comunist. Parchetul anunță pedepsele pe care le-au primit foștii oameni ai legii, după șase ani de la fapte.

În timpul anului 2020, România, la fel ca bună parte din lume, se confrunta cu pandemia de coronavirus, fiind obligatorie purtarea măștii în spațiul public.

Doi tineri, în timp ce se îndreptau către casă, au observat două echipaje de poliție cu mai mulți agenți care nu respectau regulile pe care erau trimiși să le vegheze.

După ce cei doi le-au atras agenților atenția că nu respectă legislația în vigoare la acel moment, au ajuns în coșmarul vieții lor. Agenții au procedat ca niște adevărați torționari din infamele închisori din timpul regimului comunist.

Aceștia au fost încătușați, târâți pe jor, bătuți cu pumnii și picioarele și chiar loviți cu armele din dotare la tălpi (practică folosită pe larg în închisorile comuniste). Mai mult, agentul șef chiar a decis să urineze pe unul dintre aceștia pentru îndrăzneala de a-i atrage atenția.

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Cum s-au desfășurat faptele

Procurorii arată că polițiștii au luat una din cele două persoane și au dus-o pe un câmp în afara orașului, unde au bătut-o și umilit-o. "În aceste împrejurări, în scopul pedepsirii persoanei vătămate G.M.I. pentru reproșurile adresate, 7 dintre inculpaţi având asupra lor armamentul din dotare au lipsit-o în mod ilegal de libertate, încătuşând-o şi transportând-o împotriva voinței sale pe un teren viran situat la periferia mun.

București, sectorul 4, unde 5 dintre aceştia au exercitat pentru aproximativ 30 de minute violențe fizice asupra victimei, aplicându-i lovituri repetate cu corpuri contondente în zona superioară a corpului, a capului, a membrelor superioare și inferioare, dar și în zona degetelor mâinilor și a tălpilor. Totodată, unul dintre inculpaţi a supus persoana vătămată unor tratamente degradante.

În tot acest timp, ceilalţi doi agenţi de poliţie au asistat în mod pasiv la violenţele exercitate asupra persoanei vătămate. După exercitarea actelor de violenţă, victima a fost abandonată pe respectivul teren viran", se arată în comunicatul Parchetului

A doua victimă a suferit și ea agresiuni din partea poliștilor, mai arată procurorii. "În acelaşi timp, alţi doi inculpaţi au lipsit-o în mod ilegal de libertate pe persoana vătămată G.T.N., în intervalul 01.45 – 02.00.

Astfel, după încătușarea nelegală a acesteia, au încuiat-o în autospeciala ce le fusese repartizată, peste două jante auto depozitate pe bancheta din spate, şi au transportat-o în zona Zețari din București, sectorul 5, unde au descătușat-o și abandonat-o pe o stradă întunecată."

Dosarul a fost instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcția Generală Anticorupție.

Editor : Alexandru Rotaru