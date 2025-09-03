Cazul băiețelului de 1 an și 8 luni înecat la Timișoara: educatoarea Centrului Educațional va fi cercetată sub control judiciar

Femeia de 33 de ani care este educatoare şi administrator al Centrului Educaţional din Timişoara unde un băieţel de un an şi opt luni a murit înecat într-un iaz ornamental va fi cercetată sub control judiciar.

Potrivit IPJ Timiş, citat de News.ro, femeia a primit control judiciar pentru 60 de zile.

Un copil de un an şi 8 luni a fost găsit mort, luni, înecat într-un iaz ornamental aflat în curtea comună a unui club pentru copii care funcţiona ca şi creşă şi a unui restaurant.

„La data de 1 septembrie 2025, în jurul orei 12:30, poliţiştii Secţiei 2 Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Calea Martirilor, din Timişoara, într-un iaz ornamental, se află un minor înecat. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat că este vorba de un băieţel de 1 an şi 8 luni, care fusese scos pentru recreere, într-un spaţiu amenajat, în aer liber, din proximitatea creşei, împreună cu ceilalţi copii, iar după un timp a fost constatată lipsa acestuia”, arăta IPJ Timiş.

În urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul băieţelului.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă şi se fac verificări şi cu privire la supravegherea copiilor.



Surse din rândul anchetatorilor afirmau că angajatele creşei foloseau ca loc de joacă o curte aparţinând unui restaurant din vecinătate. În baza unei înţelegeri, copiii erau scoşi acolo să se joace la aer peste zi, când nu erau clienţi la restaurantul care are program doar seara.

A plecat şi a lăsat copiii în grija unei îngrijitoare

Educatoarea, care este şi administrator al clubului educaţional a pierdut, tot luni, şi o fetiţă de un an şi câteva luni. Micuţa a fost găsită plângând, lângă poarta restaurantului din apropiere. Clubul educaţional din Timişoara care funcţionează ca o creşă nu face parte din reţeaua şcolară.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, educatoarea a plecat la un moment dat să îşi facă o cafea şi i-a lăsat pe copii în grija unei îngrijitoare.

La întoarcere, ea i-a încolonat pe copii pentru a-i duce în incinta clubului. Atunci şi-a dat seama că o fetiţă şi un băieţel lipsesc. Pe fetiţă a găsit-o plângând lângă poarta restaurantului în curtea căruia copiii au fost scoşi la recreere. Ulterior, a fost găsit şi băieţelul care şi-a pierdut viaţa în iazul ornamental.

Femeia a sunat la numărul de urgenţă 112, iar medicii au sosit imediat la adresă, însă în ciuda manefrelor de resuscitare, băieţelul nu a mai putut fi salvat.

Ofiţerii de la Biroul de Investigaţii Criminale Timişoara au deschis un dosar penal şi i-au audiat pe proprietarul clubului, pe educatoarea care este şi administrator şi coproprietar al acestuia, pe îngrijitoare, dar şi pe patronul restaurantului.

În urma audierilor, educatoarea a fost reţinută pentru 24 de ore, ea fiind acuzată de ucidere din culpă, iar marţi a fost dusă în faţa judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.



„Ne pare extrem de rău pentru această tragedie! Incidentul nu s-a petrecut în grupele de antepreşcolar ale judeţului Timiş. Este posibil să fie un club neautorizat, care nu face parte din sistemul de învăţământ”, a transmis Aura Danielescu, inspector-şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş.

