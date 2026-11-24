Cei patru polițiști judecați în cazul Alexandrei Măceșanu, fata care a sunat disperată la 112 ca să ceară ajutor, în timp ce era sechestrată în locuința din Caracal a lui Gheorghe Dincă, au fost achitați în primă instanță. Decizia nu este una definitivă.

Șeful Poliției Municipiului Caracal, șefa Secției de Poliție Rurală Osica de Sus, șeful postului de poliție Dobrun și ajutorul șefului de post de la Dobrosloveni sunt cei patru polițiști care au fost judecați pentru modul în care au gestionat dispariția și căutările Alexandrei Măceșanu, adolescenta de 15 ani care a sunat de trei ori la 112 și a cerut ajutor în timp ce era sechestrată în locuința lui Gheorghe Dincă.

După mai bine de trei ani de proces, cei patru au fost achitați de Judecătoria Balș, iar decizia a fost pronunțată pe 23 noiembrie. Motivul invocat de instanță este că fapta nu este prevăzută de legea penală.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Procurorii i-au trimis în judecată pe cei patru în august 2023, sub acuzația de abuz în serviciu. Anchetatorii au susținut că modul în care și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu a afectat șansele de salvare ale adolescentei.

Celor doi agenți de poliție li s-a reproșat faptul că nu ar fi înregistrat sesizarea privind dispariția acesteia și că nu ar fi respectat procedurile care se aplică în astfel de situații. În cazul șefei de post de la Osica de Sus, anchetatorii au susținut că aceasta nu ar fi raportat dispariția superiorilor, iar fostul șef al Poliției Caracal a fost acuzat că nu ar fi evaluat corespunzător gravitatea situației și nu ar fi coordonat eficient echipele implicate în căutări.

Un alt aspect foarte important este că soluția nu a fost pronunțată ca urmare a prescripției, ci pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală. Termenul general de prescripție de 8 ani pentru faptele imputate celor patru s-ar împlini în luna iulie a anului 2027. Rămâne acum de văzut dacă procurorii vor contesta decizia și dacă dosarul va ajunge în apel.

Editor : A.P.