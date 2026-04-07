Cazul de viol de la Școala de Vară AUR. După aproape trei ani, bărbații implicați au fost trimiși în judecată de procurori

Sursă: Inquam Photos/ George Călin
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat marți, 7 aprilie, că a trimis în judecată trei bărbați pentru violul unei victime minore, petrecut în urmă cu trei ani la un eveniment politic al partidului AUR.

Potrivit procurorilor, cei trei bărbați, cu vârste cuprinse între 29 și 33 de ani, au fost trimiși în judecată pentru trei infracțiuni de viol „comise asupra unei persoane vătămate minore în vârstă de 17 ani în cadrul unei tabere de vară pentru tineri organizate în stațiunea Neptun-Olimp”.

Anchetatorii arată că cei trei bărbați au profitat „de imposibilitatea de a-și exprima voința și de vulnerabilitatea victimei, minoră în vârstă de 17 ani” și au „întreținut un raport sexual cu aceasta, împotriva voinței sale”. 

„Precizăm că un aspect deosebit de important al activității de instrumentare a cauzelor de violență sexuală împotriva copiilor îl reprezintă modalitatea de interacțiune a organelor de urmărire penală cu copii victimă și, în special, realizarea procedeului probator al audierii, activitate prin care se urmărește nu doar aflarea adevărului, ci și protejarea emoțională a copilului”, au mai transmis procurorii, care susțin că au audiat victima prin protocolul de audiere NICHD, „caracterizat prin maximizarea întrebărilor deschise și asigurarea unui sprijin emoțional nesugestiv”.

Digi24.ro a tratat acest caz, pe larg, în septembrie 2024. Detalii, aici.

Aproape trei ani de când a avut loc violul de la școala de vară AUR

Între 14 și 15 septembrie 2023, fata, în vârstă de 17 ani la acea dată, a participat la Școala de Vară AUR care a avut loc în stațiunea Neptun-Olimp. Pe 16 septembrie 2023, a anunțat poliția și a acuzat că trei bărbați au violat-o, fiind deschis un dosar penal în acest sens. 

Cei trei bărbați - Georgian Negară (35 de ani), Valentin Ghinea (34 de ani) și Alexandru Mihai Ene (31 de ani) - sunt originari din Ialomița, iar despre ei s-a spus în spațiul public că ar fi membri AUR.

  • Partidul a negat această informație, iar George Simion îi descria drept „niște băieți dintr-un sat”. Conducerea organizației Ialomița, care i-a invitat pe cei 3 bărbați la Școala de Vară, și-a dat demisia încă din septembrie 2023.
  • „Încă din luna septembrie a anului trecut am spus: instituțiile statului să își facă treaba, să facă toate cercetările, iar dacă se dovedesc toate acuzațiile adevărate, atunci să fie trași la răspundere cei care au comis o asemenea infracțiune”, a transmis, atunci, departamentul de comunicare AUR, pentru Digi24.ro.

În septembrie 2024, Digi24.ro a publicat și un raport al Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici” care atesta că au existat urme de ADN ale celor trei bărbați pe hainele și lenjeria intimă purtate de fată în serile în care ar fi fost violată.

„S-a spus că nu sunt o victimă credibilă (...) Eu lupt împotriva unui sistem care alege să nu îmifacă dreptate. Durerea nu vine doar din violul suferit, ci și din trădarea sistemului care ar fi trebuit să mă protejeze”, spunea tânăra, în 2024, pentru Digi24.ro.

După ce a depus plângerea la poliție, tânăra susține că a fost supusă unor presiuni venite din partea celor reclamați pentru viol sau reprezentanți ai partidului și că a fost și agresată.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
profimedia-1088783057
2
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Mircea Lucescu
3
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
mircea lucescu
4
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Mojtaba Khamenei
5
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
"Gică Hagi s-a răzgândit!" Ce lovitură! Anunțul care dă peste cap toate calculele
Digi Sport
"Gică Hagi s-a răzgândit!" Ce lovitură! Anunțul care dă peste cap toate calculele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Lingouri de aur
Franța a repatriat aurul din SUA și a obținut un profit de aproximativ 13 miliarde de euro
tiberiu bosutar isi face selfie in campanie
Un deputat de la AUR a fost trimis în judecată pentru instigare publică, după o ieșire pe fondul anulării alegerilor din 2024
Nicușor Dan.
Cum răspunde Petrișor Peiu la întrebarea: „Este suspendarea lui Nicușor Dan o prioritate pentru AUR?”
lideri coalitie inquam octav ganea
Petrișor Peiu ironizează partidele din Coaliție: Uneori îţi vine să stai cu braţele încrucişate, să te uiţi cum cresc procentele
george simion
Devine George Simion spectator în propriul partid? Ce spune numărul doi din AUR: „Nu simt niciun fel de problemă între mine și Simion”
Recomandările redacţiei
nicusor dan sorin grindeanu
Nicușor Dan, despre amenințările PSD privind ieșirea de la guvernare...
INSTANT_COALITIE_BUGET_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu spune că nu îl interesează funcția de premier, dar vine cu...
Vladimir Putin furios
„Putin nu mai deține inițiativa” în război, afirmă un fost șef al...
pompa de benzina
Riscul raționalizării combustibilului. Nicușor Dan: România e într-o...
Ultimele știri
Ce este ECMO, tehnica medicală care a salvat mii de vieți și care ar putea fi folosită la Mircea Lucescu. Anunțul ministrului Rogobete
Virgil Popescu, fost ministru al Energiei: „Neptun Deep ar aduce peste 20 de miliarde de euro la buget, fără taxe noi”
Schimb de focuri în apropierea consulatului israelian din Istanbul: trei atacatori neutralizați și doi polițiști răniți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii riscă totul pentru iubire, în luna aprilie. Capricornii pot întâlni pe cineva care să le dea...
Cancan
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului...
Fanatik.ro
Cornel Dinu, informat în fiecare zi direct de la Spitalul Universitar despre starea lui Mircea Lucescu: „Asta...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Detalii juridice în cazul lui Kader Keita de la Rapid. Cum se stabilește vinovăția după ce victima a murit...
Adevărul
Coiful de la Coțofenești nu este singular în România. Face parte dintr-o serie limitată de coifuri princiare...
Playtech
Cozi ca pe vremea lui Ceaușescu în benzinării după ieftinirea carburanților. Cât au economisit șoferii la un...
Digi FM
Codruța Filip, confesiuni în lacrimi după divorțul de Valentin Sanfira: "Tot ce am trăit în anii ăștia nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Diletta Leotta: "Duminică e Como - Inter, vrem să te vedem tuns!" Chivu i-a dat replica instant
Pro FM
Ce se știe despre nunta dintre Dua Lipa și Callum Turner. Un apropiat a rupt tăcerea: „Va fi căsătorită până...
Film Now
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Adevarul
De ce ajung pacienții cu COVID-19 la ATI și în 2026? Explicațiile doctoriței Elena Copaciu
Newsweek
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
Digi FM
De ce aduce ouă un iepure? Povestea neașteptată din spatele iepurașului de Paște
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
UTV
Loredana Groza întoarce toate privirile cu noi imagini din Maldive în costum de baie. „Nu înțeleg ce este cu...