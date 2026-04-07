Cazul de viol de la Școala de Vară AUR. După aproape trei ani, bărbații implicați au fost trimiși în judecată de procurori

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat marți, 7 aprilie, că a trimis în judecată trei bărbați pentru violul unei victime minore, petrecut în urmă cu trei ani la un eveniment politic al partidului AUR.

Potrivit procurorilor, cei trei bărbați, cu vârste cuprinse între 29 și 33 de ani, au fost trimiși în judecată pentru trei infracțiuni de viol „comise asupra unei persoane vătămate minore în vârstă de 17 ani în cadrul unei tabere de vară pentru tineri organizate în stațiunea Neptun-Olimp”.

Anchetatorii arată că cei trei bărbați au profitat „de imposibilitatea de a-și exprima voința și de vulnerabilitatea victimei, minoră în vârstă de 17 ani” și au „întreținut un raport sexual cu aceasta, împotriva voinței sale”.

„Precizăm că un aspect deosebit de important al activității de instrumentare a cauzelor de violență sexuală împotriva copiilor îl reprezintă modalitatea de interacțiune a organelor de urmărire penală cu copii victimă și, în special, realizarea procedeului probator al audierii, activitate prin care se urmărește nu doar aflarea adevărului, ci și protejarea emoțională a copilului”, au mai transmis procurorii, care susțin că au audiat victima prin protocolul de audiere NICHD, „caracterizat prin maximizarea întrebărilor deschise și asigurarea unui sprijin emoțional nesugestiv”.

Digi24.ro a tratat acest caz, pe larg, în septembrie 2024. Detalii, aici.

Aproape trei ani de când a avut loc violul de la școala de vară AUR

Între 14 și 15 septembrie 2023, fata, în vârstă de 17 ani la acea dată, a participat la Școala de Vară AUR care a avut loc în stațiunea Neptun-Olimp. Pe 16 septembrie 2023, a anunțat poliția și a acuzat că trei bărbați au violat-o, fiind deschis un dosar penal în acest sens.

Cei trei bărbați - Georgian Negară (35 de ani), Valentin Ghinea (34 de ani) și Alexandru Mihai Ene (31 de ani) - sunt originari din Ialomița, iar despre ei s-a spus în spațiul public că ar fi membri AUR.

Partidul a negat această informație, iar George Simion îi descria drept „niște băieți dintr-un sat”. Conducerea organizației Ialomița, care i-a invitat pe cei 3 bărbați la Școala de Vară, și-a dat demisia încă din septembrie 2023.

„Încă din luna septembrie a anului trecut am spus: instituțiile statului să își facă treaba, să facă toate cercetările, iar dacă se dovedesc toate acuzațiile adevărate, atunci să fie trași la răspundere cei care au comis o asemenea infracțiune”, a transmis, atunci, departamentul de comunicare AUR, pentru Digi24.ro.

În septembrie 2024, Digi24.ro a publicat și un raport al Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici” care atesta că au existat urme de ADN ale celor trei bărbați pe hainele și lenjeria intimă purtate de fată în serile în care ar fi fost violată.

„S-a spus că nu sunt o victimă credibilă (...) Eu lupt împotriva unui sistem care alege să nu îmifacă dreptate. Durerea nu vine doar din violul suferit, ci și din trădarea sistemului care ar fi trebuit să mă protejeze”, spunea tânăra, în 2024, pentru Digi24.ro.

După ce a depus plângerea la poliție, tânăra susține că a fost supusă unor presiuni venite din partea celor reclamați pentru viol sau reprezentanți ai partidului și că a fost și agresată.

