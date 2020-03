Cazul Pintea schimbă regulile pentru transferul persoanelor încătușate

Răspuns-fulger al Ministerului de Interne în scandalul Sorinei Pintea, fostul ministru al sănătății cercetată pentru luare de mită și care a fost adusă la medic în cătușe. Marcel Vela, ministrul interimar, propus și în guvernul Cîțu, a anunțat la audierea din Comisia de apărare că a propus schimbarea regulilor de încătușare a arestaților. Ordinul de ministru a fost lansat deja în dezbatere publică pe site-ul MAI. Iar după anunțul făcut în timpul audierii, Marcel Vela a primit aviz pozitiv în comisie.

Ministrul propus pentru Afaceri Interne, Marcel Vela, a declarat, joi, în cadrul audierii în Comisia parlamentară reunită de Apărare, că va semna un ordin de ministru prin care să se prevadă ca medicul centrului de detenţie să stabilească modalitatea de transport către spital a persoanelor care suferă de anumite afecţiuni.

„Prin acest ordin, pe care îl voi semna peste 10 zile, voi regla definitiv această situaţie. Au mai fost cazuri şi înainte, cum ar fi doamna Monica Ridzi, la fel - bolnavă, a fost dusă în cătuşe, n-avea nicio intenţie de evadare, cu siguranţă, la fel ca doamna Pintea. Şi atunci, medicul să fie autoritatea din zona de competenţă care decide modul de transport”, a răspuns Marcel Vela unei întrebări a senatorului Şerban Nicolae, care a vorbit despre faptul că fostul ministrul al sănătăţii Sorina Pintea a fost transportată cu cătuşe la spital.

Vela a precizat că a dispus o anchetă miercuri după vizionarea imaginilor în media şi totodată a ordonat o anchetă şi la nivelul Direcţiei Medicale, pentru a verifica dacă medicul şi-a făcut datoria.

„De azi dimineaţă am primit şi un răspuns administrativ, pe varianta anchetei disciplinare sau eventual penale, evident că vom lua şi măsuri în cazul în care cineva a greşit, chiar şi sesizarea procurorului, dar pe partea administrativă (...). Am aici Ordinul nr. 14 din 9 februarie 2018, care (...) clarifică foarte exact cazurile în care nu se pun cătuşe. Sunt şase cazuri - femeia gravidă, persoana de peste 65 de ani, persoana cu handicap locomotor, minorul în vârstă sub 16 ani, persoana ale cărui afecţiuni medicale impun utilizarea tărgii sau căruciorului pentru deplasare, precum şi în situaţii reprezentate de afecţiuni ale membrelor superioare din zona supusă încătuşării, la indicaţia medicului”, a spus Marcel Vela, citat de Agerpres.

El a anunţat că a pus în pus în dezbatere publică, începând de joi dimineaţă, pentru 10 zile, un ordin de ministru care să modifice ordinul anterior.



„În 15 martie anunţ că voi semna un ordin care completează acest ordin, (...) astfel încât modificarea să fie 'personalul medico-sanitar care asigură asistenţă medicală la nivelul centrului de detenţie are obligaţia de a comunica personalului care asigură escortarea şi însoţirea persoanei private de libertate informaţii privind necesitatea utilizării tărgii sau căruciorului pentru deplasare ca urmare a existenţei unei afecţiuni medicale ori cu privire la existenţa unor afecţiuni, precum şi pentru a stabili mijloacele adecvate ce vor fi utilizate pentru transportul acesteia'”, a precizat Vela.

Joi, el a primit aviz favorabil pentru funcţia de ministru al Afacerilor Interne din partea Comisiilor reunite pentru apărare ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

La finalul audierilor, care au avut loc la Camera Deputaţilor, s-au înregistrat 17 voturi „pentru”, 5 „împotrivă” şi două abţineri din partea membrilor comisiilor.

Editare web: Luana Păvălucă