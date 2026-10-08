CCR a decis că autoritatea de concurență poate folosi date și documente de la alte instituții în anchetele privind licitațiile trucate

Consiliul Concurenței a anunțat joi că, în urma unei decizii a Curții Constituționale, poate utiliza informațiile și documentele colectate de alte autorități și instituții publice pentru identificarea și investigarea posibilelor practici anticoncurențiale. Decizia a fost pronunțată într-un litigiu privind sancțiunile de 10,3 milioane de lei aplicate, în 2018, unui număr de 13 companii pentru împărțirea contractelor la licitațiile organizate de Transgaz Mediaș.

Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate și a stabilit că prevederea din Legea concurenței care permite folosirea acestor informații și documente respectă Legea fundamentală.

„Curtea Constituțională a României a declarat constituțională prevederea din Legea concurenței care permite Consiliului Concurenței să utilizeze, în condițiile legii, informații și documente colectate de alte autorități și instituții publice în desfășurarea activităților specifice acestora”, a transmis autoritatea de concurență.

Decizia confirmă astfel cadrul legal prin care datele obținute de instituțiile publice în activitatea lor pot fi folosite de Consiliul Concurenței pentru identificarea și investigarea unor posibile încălcări ale legislației în domeniu. Autoritatea susține că această cooperare între instituții este importantă mai ales în cazurile care vizează trucarea licitațiilor publice, unde documentele și informațiile deținute de alte structuri ale statului pot contribui la descoperirea unor înțelegeri între companii.

Amenzi de 10,3 milioane de lei în cazul licitațiilor Transgaz

Decizia CCR a fost pronunțată în cadrul unui litigiu privind sancțiunile aplicate de Consiliul Concurenței în 2018 unui număr de 13 companii. Potrivit autorității de concurență, firmele au fost amendate cu suma totală de 10,3 milioane de lei pentru împărțirea contractelor scoase la licitație de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Mediaș.

Procedurile vizau atribuirea unor contracte pentru construirea conductelor de transport al gazelor naturale și pentru executarea lucrărilor conexe.

„Prin decizia pronunțată, Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate, confirmând compatibilitatea acestei prevederi cu Legea fundamentală”, a precizat Consiliul Concurenței.

Editor : A.D.