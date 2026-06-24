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CCR a respins sesizarea președintelui Nicușor Dan pe Legea privind prevenirea și combaterea atacurilor de urs brun

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urs romania
Foto: Profimedia Images
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Din articol
Parlamentul avea dreptul să stabilească aceste măsuri

Curtea Constituțională a respins, cu majoritate de voturi, sesizarea formulată de președintele României și a decis că legea care modifică OUG nr. 81/2021 privind intervențiile împotriva urșilor care atacă persoane sau provoacă pagube este constituțională. Actul normativ stabilește, pentru anii 2026 și 2027, un nivel de prevenție de 859 de exemplare de urs brun și un nivel de intervenție de 110 exemplare, măsura fiind justificată prin necesitatea prevenirii atacurilor asupra oamenilor și a pagubelor materiale.

În motivarea pe scurt transmisă miercuri, Curtea arată că Directiva Habitate permite statelor membre să facă derogări de la interdicția capturării sau eliminării unor specii strict protejate, categorie din care face parte și ursul brun.

Potrivit comunicatului, legea a fost elaborată pe baza unor date științifice care au arătat că populația de urs brun este „excesiv de numeroasă”, iar măsurile alternative pentru protejarea populației nu sunt suficiente.

„Legea criticată a fost elaborată în concordanță cu exigențele directivei, pe baza unor date științifice detaliate din care a rezultat că populația de urs brun este excesiv de numeroasă și că soluțiile alternative destinate protejării siguranței populației nu sunt suficiente”, se arată în comunicat.

Decizia este definitivă și general obligatorie.

Parlamentul avea dreptul să stabilească aceste măsuri

Curtea a respins și argumentele privind încălcarea principiului separației puterilor în stat.

În comunicat se precizează că nici Directiva Habitate și nici jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene nu stabilesc că măsurile privind protecția speciilor și habitatelor trebuie reglementate exclusiv de autoritățile executive.

„Este aplicabil principiul suveranității legislative a Parlamentului, care, în considerarea calității sale de for legiuitor suprem, are dreptul de a reglementa în orice domeniu”, se mai arată în document.

Totodată, Curtea a subliniat că legea nu are caracter individual, ci se adresează tuturor persoanelor implicate în procedurile prevăzute de OUG nr. 81/2021.

Sesizarea a vizat și lipsa unei sancțiuni exprese pentru încălcarea interdicției de eliminare a femelelor însoțite de pui cu vârsta sub doi ani.

Curtea a apreciat că această critică nu poate fi reținută, întrucât textul contestat trebuie interpretat împreună cu prevederile Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006.

Editor : A.D.

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