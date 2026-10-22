Pensionarii ar putea scăpa de plata asigurării de sănătate de 10%. Judecătorii CCR analizează zeci de dosare în care cei cu pensii de peste 3.000 de lei reclamă că sunt discriminați.

Judecătorii CCR analizează plata contribuției la Sănătate pentru pensionarii care au o pensie de peste 3.000 lei. Aceștia plătesc în acest moment 10% din diferența de peste 3.000 lei.

Sunt zeci de dosare pe care Curtea Constituțională le analizează în acest moment. Pensionarii sunt nemulțumiți și spun că această măsură este discriminatorie. Vizați de această plată la contribuțiile de sănătate sunt în jur de 2 milioane de persoane.

Plata CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei a intrat în vigoare anul trecut, iar Guvernul încercând să reducă din deficitul bugetar.

Executivul estimează că, până la finalul aplicării acestei măsuri, adică finalul anului 2027, ar urma ca statul să încaseze în jur de 9 milioane de lei.

În același timp, cei care beneficiază în acest moment de plata contribuției la sănătate sunt în jur de 17 milioane de români, însă cei care contribuie la acest fond sunt aproape 10 milioane.

Editor : A.C.