Video CCR decide, astăzi, ce se întâmplă cu pensiile magistraților. Hotărârea a fost amânată, până acum, de două ori

Data publicării:
ccr curtea constitutionala
Curtea Constituțională a României. Inquam Photos / Octav Ganea

Judecătorii de la Curtea Constituțională (CCR) decid, astăzi, ce se întâmplă cu pensiile magistraților. E al treilea termen pentru judecata acestei decizii. Subiectul a generat un conflict mocnit care durează de două luni între Justiție și Guvern. Instanțele funcționează la capacitate minimă de la sfârșitul lunii august, iar mare parte a proceselor sunt amânate.

Este deja al treilea termen pentru judecata acestei decizii. Știm că este un subiect sensibil pentru că sunt probleme de echitate. Pensia medie a unui magistrat este de 25.000 lei.

Sunt riscuri și în ceea ce privește stabilitatea acestui guvern. Spunea premierul Ilie Bolojan că dacă această lege nu va trece, se pune problema dacă guvernul are sau nu legitimitate, deci dacă va mai putea continua această guvernare.

De asemenea, știm că nu este nici pe departe singura problemă din Coaliție. Sunt tensiuni mai recente acum legate de salariul minim.

Social-democratii își doresc să majoreze acest salariu, însă semnalele care vin dinspre premier arată mai degrabă că ar urma să rămână înghețat salariul minim. De asemenea, problema care persistă în coaliție de mult timp este legată de alegerile de la capitală”, explică jurnalista Digi24 Rebeca Manea.

Nu există însă un consens în coaliție. Ilie Bolojan insistă cu organizarea alegerilor din București în acest an.

Premierul a propus și două date pentru organizarea alegerilor: fie 30 noiembrie, fie 7 decembrie.

CCR a amânat din nou decizia pe reforma pensiilor magistraților. Două sesizări privind măsurile Guvernului Bolojan au fost respinse

CCR a respins sesizările AUR, POT, SOS privind reforma Guvernului la companiile de stat și sistemul sanitar. Argumentele judecătorilor

