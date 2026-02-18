Live TV

CCR discută sesizarea ÎCCJ pe legea privind pensiile magistraților. Surse: Azi va fi luată o decizie

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Ce prevede proiectul de lege

Curtea Constituțională discută, astăzi de la ora 11.00, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției (ÎCCJ) pe modificarea unor legi privind pensiile magistraților, după ce instituția a amânat în cinci rânduri pronunțarea asupra obiecției de neconstituționalitate. La ședința CCR de miercuri nu va mai exista o amânare, au declarat surse pentru Digi24.ro.

Prin urmare, judecătorii Curții ar putea decide ori să trimită la Curtea de Justiției a UE solicitarea șefei ÎCCJ Lia Savonea de a se pronunța asupra reformei pensiilor magistraților sau să se pronunțe pe fond asupra sesizării instanței supreme, au adăugat sursele citate.

Până acum au apărut mai multe obstacole care au împiedicat pronunțarea Curții. Judecătorul Gheorghe Stan a cerut concediu paternal. Acesta s-a prezentat însă la ședința Curții din 11 februarie, în care pronunțarea a fost amânată.

Citește și: Zegrean, după a cincea amânare la CCR privind pensiile magistraților: „Cred că ăsta va fi finalul, trimiterea la Curtea de Justiție”

Pe 10 februarie, Înalta Curte de Casație și Justiției a anunțat că a cerut CCR să solicite Curții de Justiție a Uniunii Europene să se pronunțe pe reforma pensiilor magistraților. „Prin această cerere este solicitată verificarea compatibilității măsurilor naționale analizate cu exigențele stabilite de dreptul Uniunii Europene și de jurisprudența Curții de Justiție”, a transmis ÎCCJ.

Pe 11 febraurie, fostul președinte al CCR Augustin Zegrean a declarat, pentru Digi24, că în cazul în care Curtea va da curs solicitării ÎCCJ, iar în acest caz o soluție de la CJUE ar urma să vină într-un termen de circa doi ani. El a mai subliniat și exemplele din Polonia și Ungaria, subliniind că CJUE a dat dreptate magistraților în ambele situații.

Citește și: Nicușor Dan critică amânările CCR pe pensiile magistraților: „Nu fac bine nici Curții, nici imaginii statului”

Legea prevede următoarele modificări în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraţilor:

  • stabilirea vârstei de pensionare, pentru personalul vizat de proiect, prin referire la vârsta standard de pensionare din sistemul public de pensii;
  • instituirea vârstei de 49 ani ca vârstă minimă de pensionare până la data de 31 decembrie 2026;
  • instituirea condiţiei de vechime în muncă de cel puţin 35 de ani; creşterea treptată a vârstei de pensionare cu câte un an pentru fiecare generaţie de magistraţi;
  • introducerea unui număr rezonabil de etape de eşalonare până la atingerea vârstei standard de pensionare din sistemul public de pensii, iar ulterior ultimei etape se va ajunge la vârsta de 65 de ani;
  • introducerea etapizată a condiţiei de 35 de ani vechime totală în muncă, nu doar în magistratură, condiţie care va fi introdusă treptat.

Proiectul mai stabileşte un cuantum al pensiei de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor pentru care au fost reţinute contribuţii de asigurare socială realizate în ultimele 60 de luni de activitate înainte de data pensionării, cu limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate, înainte de data pensionării.

Citește și: Bolojan: Amânările CCR sunt nesănătoase din toate punctele de vedere pentru încrederea publică, nu doar în Curtea Constituţională

Citește mai multe
