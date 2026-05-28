CCR discută pe 10 iunie sesizarea trimisă de Grindeanu despre un posibil conflict juridic între Guvern și Parlament privind SAFE

Curtea Constituţională va discuta pe data de 10 iunie cererea preşedintelui Camerei Deputaţilor Sorin Grindeanu de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlament şi Guvern, privind Ordonanţa SAFE, iar în data de 4 iunie sesizarea depusă de Avocatul Poporului pe aceeaşi Ordonanţă.

În data de 4 iunie, CCR va dezbate sesizarea referitoare la Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2026 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1.106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului „Acţiunea pentru securitatea Europei" (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, potrivit News.ro.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Sorin Grindeanu, a depus la Curtea Constituţională o cerere de soluţionare a unui conflict juridic de natură constituţională, cu privire la ordonanţa care vizează programul SAFE, adoptată de Guvernul Bolojan când a devenit interimar, după ce Parlamentul votase moţiunea de cenzură prin care a demis Executivul.

Grindeanu cere CCR să constate că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 a fost adoptată şi transmisă în vederea publicării cu depăşirea competenţelor constituţionale ale Guvernului demis prin moţiune de cenzură, ceea ce atrage incompatibilitatea acesteia cu prevederile Constituţiei, obligarea Guvernului de a se abţine de la emiterea oricăror acte normative cu forţă de lege primară.

Preşedintele Camerei Deputaţilor spunea despre conflictul sesizat la CCR în cazul Ordonanţei SAFE că a făcut această sesizare fiindcă aşa e corect şi cele 11 amendamente introduse fac întreaga ordonanţă neconstituţională.

Şi Avocatul Poporului a transmis la CCR o excepţie de neconstituţionalitate referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care se referă la programul SAFE, motivul constituindu-l încălcarea obligaţiei constituţionale de solicitare a avizului Consiliului Legislativ şi nerespectarea interdicţiei constituţionale privind emiterea ordonanţelor de către un Guvern demis.



