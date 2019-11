Ce a declarat Marius Baciu, antrenorul echipei lui Dragnea Jr., după ce a fost ridicat de mascați de pe teren

Antrenorul Marius Baciu a declarat, miercuri seară, la ieşirea de la audierea de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, că a fost pus într-o situaţie jenantă după ce un părinte al unui tânăr de la Daco-Getica, fosta sa echipă, l-a reclamat.

„Ce să se întâmple, am fost într-o situație pur și simplu jenantă. Chiar nu credeam că pot să fiu învinuit pentru asemenea lucruri. M-a reclamat un părinte de la Daco-Getica că aș fi luat eu bani și nu l-am băgat pe fii-su. Sunt șocat și de ce s-a scris. Eu sunt contra pariurilor. Nu am intrat niciodată într-o casă de pariuri. Toată situația a fost legată de nemulțumirea unui părinte de la Daco-Getica, cu amenințări. Mie mi s-a întâmplat lucrul acesta, nu am negat. Eu vă spun că am fost și sunt părinte de copil și am investit într-o școală de fotbal și nu mi-am favorizat copilul meu. Chiar am avut probleme din cauza investițiilor pe care le-am făcut. Să ajung să fiu învinuit că am luat bani de la el și nu am băgat copilul lor. Așa să le ajute Dumnezeu la fiecare. M-a speriat foarte tare situația. Declarația a fost o jumătate de oră. Am fost comunicativ și le-am explicat cu sinceritate ce s-a întâmplat. Le-am spus adevărul. Eu cred că am fost și sunt un tip corect în orice privință”, a declarat tehnicianul, la ieșirea de la audieri, potrivit Mediafax.

Avocatul antrenorului a precizat că nu a fost luată nicio măsură preventivă împotriva acestuia, dar că Marius Baciu are calitatea de suspect, dosarul neavând legătură cu mafia pariurilor.

Antrenorul echipei de fotbal Turris din Liga a II-a, Marius Baciu, fost căpitan al Stelei, a fost ridicat miercuri de DICE și SIAS imediat după meciul câștigat de echipa sa cu FC Snagov și adus cu mandat la Parchetul Tribunalului București.

Marius Baciu, în vârstă de 44 de ani, a evoluat în cariera de jucător la FC Inter Sibiu, Gaz Metan Mediaș, Steaua București, LOSC Lille, RW Oberhausen, Panserraikos, Oțelul Galați și Universitatea Cluj.

La Steaua, Baciu a evoluat timp de șase sezoane, în perioada 1996-2002, purtând și banderola de căpitan.

Ca antrenor, Baciu le-a mai pregătit pe Alba Iulia, Șimleul Silvaniei, CSMS Iași, Flacăra Făget, SC Bacău, FC Clinceni, Concordia Chiajna, Daco-Getica București. Pe 23 octombrie, acesta a fost numit antrenor la Turris Turnu Măgurele.