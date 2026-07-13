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Ce a invocat Tribunalul București atunci când a suspendat toate deciziile adoptate de PNL la Congresul din iunie (Motivare)

Data publicării:
BUCURESTI - ROMEXPO - CONGRES EXTRAORDINAL PNL - 21 IUN 2026
Congresul Extraordinar al PNL. Foto: Inquam Photos/ Tudor Pană
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Din articol
„Pentru împiedicarea unor pagube iminente și greu de reparat” „Se poate ajunge la o soluție diferită”

Tribunalul București, în motivarea sentinței prin care a suspendat provizoriu toate deciziile adoptate de Congresul PNL din luna iunie, subliniază că evenimentul a fost convocat în baza statut care încă nu a intrat în vigoare. Judecătorul menționează că decizia luată în procedură de ordonanță președințială s-a limitat la a stabili că există măsuri adoptate de PNL care pot produce „consecințe juridice și iminente”. O astfel de decizie vizează excluderea unor liberali precum Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Lucian Bode sau Hubert Thuma din partid.  

Principalul argument invocat de judecătorul care a dat câștig de cauză Taberei Thuma vizează faptul că procedura de convocare a Congresului Extraordinar al PNL din 21 iunie „s-a realizat sub imperiul unui statut modificat al partidului, neaprobat și neînregistrat la Tribunalul București”. 

Practic, susține Tribunalul București, convocarea Congresului trebuia să aibă loc conform Statului PNL din iulie 2025.

„Analizând prin comparaţie prevederile Statului Partidului Naţional Liberal ratificat cu ocazia Congresului din 12 iulie 2025 şi înregistrat la Tribunalul Bucureşti și cele ale proiectului de modificare aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional Extraordinar nr. 02/2026 Tribunalul constată că, la nivelul aparenţei de drept, între cele două variante ale Statului se regăsesc diferențe ce țin de procedura de depunere a candidaturilor, desfăşurarea alegerilor şi regimul sancţionator al membrilor”, potrivit motivării instanței.

  • Reamintim că Tribunalul București a decis, în cadrul unei proceduri de ordonanță președințială, să suspende toate actele adoptate de PNL pe fondul Congresului din 21 iunie. Printre aceste acte se numără schimbarea conducerii partidului, schimbarea conducerii unor filiale și excluderea unor membri. Detalii, aici
  • PNL a depus deja apel la decizia Tribunalului București. Detalii, aici. 

„Pentru împiedicarea unor pagube iminente și greu de reparat”

Instanța mai reține că pentru membrii taberei Thuma, care, în urma Congresului PNL din 21 iunie, și-au pierdut funcțiile de conducere din partid sau funcțiile din filiale și urmau să fie dați afară, există „consecințe juridice și iminente”.

  • În această situație se regăseau Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Alina Gorghiu, Hubert Thuma și Lucian Bode. Detalii, aici

Astfel, judecătorul subliniază că „reclamanții (n.r. Membrii taberei Thuma) urmăresc împiedicarea consolidării unui efecte produse aparent cu încălcarea Statutului, pentru împiedicarea unor pagube iminente și greu de reparat”. 

„Tribunalul consideră că finalizarea procedurii de excludere a reclamanţilor, aflată în curs, ar produce un efect ireversibil în plan faptic având în vedere că pierderea calităţii de membru al partidului şi, odată cu ea, a funcţiilor de conducere şi a apartenenţei la grupurile parlamentare ar afecta însuşi statutul juridic, politic şi moral al reclamanţilor prin pierderea exerciţiului drepturilor statutare şi posibilitatea de a participa la viaţa internă a partidului”, se mai arată în motivarea citată.

„Se poate ajunge la o soluție diferită”

Astfel, în cadrul procedurii de ordonanță președințială, judecătorul a considerat că este necesară suspendarea tuturor deciziilor adoptate de PNL la Congresul din 21 iunie.

Instanța arată, practic, că nu a discutat toate aspectele ridicate de tabăra Thuma (lipsa motivării situației excepționale care a dus la convocarea Congresului, verificarea cvorumului, lipsa proceselor-verbale de numărare a voturilor sau chiar modul în care a fost conceput buletinul de vot), întrucât aceste aspecte vor fi discutate la procesul de fond. 

  • Practic, tabăra Thuma, atunci când a dat în judecată partidul, a deschis două procese separate: cel în care, printre altele, reclamă convocarea congresului, proces care încă nu s-a judecat, și cel în care a cerut de urgență suspendarea deciziilor congresului până în momentul în care se va finaliza judecarea primului proces. 

„De principiu, fiind o procedură de judecată urgentă şi specială, pe calea ordonanţei nu se judecă fondul litigiului dintre părţi şi nu se urmăreşte rezolvarea acestuia. Mai mult, nu se poate reţine nici măcar că îl anticipează din moment ce în această procedură doar se stabileşte aparenţa de drept, ceea ce înseamnă că în procesul de fond, în temeiul unui probatoriu mult mai complex şi a unor dezbateri ample, se poate ajunge la o soluţie diferită de cea pronunţată în ordonanţa preşedinţială”, se mai arată în motivare. 

Judecătorul subliniază, practic, că decizia pe care a adoptat-o, de a suspenda deciziile luate de PNL la Congresul din 21 iunie „împiedică producerea unor consecințe susceptibile să golească de efecte hotărârea ce va fi pronunțată în acțiunea în anulare”.

„Caracterul vremelnic nu este înlăturat de împrejurarea că măsura vizează o situație de fapt deja constituită, respectiv noua conducere și noul Statut, întrucât suspendarea provizorie nu desființează această stare, ci doar îi suspendă efectele pentru o perioadă determinată, până la soluționarea fondului, urmând ca, în funcție de soluția pronunțată, efectele să înceteze definitiv prin anulare sau să își producă din nou efectele juridice”, mai arată judecătorul de la Tribunalul București.

Editor : M.G.

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