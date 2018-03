Ce a spus Frans Timmermans despre lupta anticorupţie şi ce a înţeles Florin Iordache

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, s-a aflat joi la Bucureşti, pentru o vizită oficială în cursul căreia a avut întâlniri cu oficialități-cheie ale statului român: preşedintele Klaus Iohannis, preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, premierul Viorica Dăncilă, precum şi cu procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, şi cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. La final, a susținut o conferință de presă în care și-a împărtășit impresiile, surprinzându-i pe jurnaliști cu deschiderea de a răspunde franc întrebărilor și cu tonul ferm, fără echivoc, cu care și-a transmis câteva mesaje-cheie către politicienii din România.

Frans Timmermans, prim-vicepreşedintele CE: „Este ca atunci când alergi la un maraton, iar acum suntem pe ultima sută de metri. Mesajul meu de astăzi a fost acesta: <Continuaţi să alergaţi, dar nu în direcţia greşită, continuaţi să alergaţi spre finalul acestui maraton, mai avem puţin. Mai trebuie implementate doar câteva dintre recomandările Comisiei Europene. Nu vă opriţi, nu staţi pe loc şi - pentru numele lui Dumnezeu! - nu începeţi să alergaţi în direcţia opusă>”.

Concret, numărul 2 din Comisia Europeană a comparat lupta pentru întărirea Justiţiei cu un maraton în care România e foarte aproape de final. Frans Timmermans i-a avertizat însă pe politicienii noştri să nu stea pe pe loc ori să facă paşi înapoi.

Ce a înţeles însă din acest mesaj Florin Iordache, creatorul Ordonanţei de Urgenţă 13 - în prezent, şef al comisie speciale care a modificat Legile Justiţiei şi se pregăteşte să facă acelaşi lucru şi cu ambele Coduri Penale:

„A spus că am făcut foarte mulţi paşi şi că suntem aproape de finish şi am spus că toţi vom depune toate eforturile ca demersurile începute în 2005, MCV, în acest an avem premisele de a fi finalizat. Efortul trebuie să fie al României, mă refer la Parlament, la Guvern, e un demers al nostru şi suntem aproape de a-l finaliza şi am afirmat convingerea că în acest an putem închide”.