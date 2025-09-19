Singh Bhupinder, managerul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru luare de mită. Procurorii au găsit la percheziția de la domiciliul acestuia bani cash în cinci monede diferite.

DNA susține că Singh Bhupinder ar fi primit 250.000 de lei de la un administrator al unei companii (urmărit penal în acest dosar pentru dare de mită) pentru a atribui un contract de reparații la etajul șase al Spitalului din Caransebeș.

Contractul avea o valoare totală de 900.400 de lei fără TVA.

În cadrul perchezițiilor DNA, la domiciliul managerului ar fi fost găsiți bani cash în cinci valute diferite. Este vorba de:

125.090 de euro;

2.541 de dolari;

340 de lire sterline;

500 de franci;

5.000 de forinți.

Potrivit unor surse Digi24.ro, managerul de la Caransebeș este finul fostului parlamentar PSD de Caraș-Severin și actualului vicepreședinte al Curții de Conturi, Ion Mocioalcă.

