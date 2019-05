Ce declara Radu Mazăre în urmă cu un an, după ce era condamnat în primă instanță

Fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, a fost prins în Madagascar. Poliţia precizează că autorităţile din Madagascar au anunţat arestarea lui Mazăre pentru şase zile.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Autorităţile din Madagascar au comunicat Inspectoratului General al Poliţiei Române, prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, faptul că un cetăţean român, urmărit internaţional pentru punerea în aplicare a unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 9 ani, a fost arestat, la data de 8 mai a.c., pentru o perioadă de 6 zile”, precizează IGPR.

Fostul primar al Constantei a fugit din Romania, unde se afla sub control judiciar, pe 30 decembrie 2017, şi a ajuns în Madagascar, unde avea afaceri. El a acuzat la momentul fugii presupuse presiuni politice şi spunea că a cerut azil politic în Madgascar.

În urmă cu un an, Mazăre afirma într-un comunicat că se felicită că a plecat.

„În fapt, spun ce am mai spus, vina mea este una singură: am fost un lider neaservit şi incontrolabil pentru Servicii, ca atare o ţintă permanentă a Poliţiei Politice din România! În atare situaţie concluzia mea personală este una singură: mă felicit că am plecat dintr-o ţară în care justiţia poate şi achita şi condamna o persoana în acelaşi timp, pentru exact aceeaşi acuzaţie, cu acelaşi obiect, dar în două dosare diferite! Asta-i ţară? Asta-i justiţie? Asta-i dreptate?”, transmitea Radu Mazăre în 16 mai 2018, după ce Tribunalul Constanţa îl condamnase la şase ani şi jumătate de închisoare pentru că a vândut la un preţ subevaluat două terenuri din Mamaia.

„Statul meu în acest moment este cel de persoană care cere azil în această ţară, deoarece nu am şansa unui proces corect în România. În România, justiția este controlată de SRI”, mai spunea fostul primar al Constanței.

În 8 februarie 2019, poliţiştii constănţeni anunţau au început procedurile pentru emiterea mandatului european de arestare şi a celui de urmărire internaţională pe numele fostului primar al Constanţei, Radu Mazăre, ca urmare a condamnării la 9 ani de închisoare în dosarul retrocedării unor terenuri din Mamaia.

