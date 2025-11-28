Ce pedeapsă a primit o doctoriţă care a luat mită de 34 de ori. Femeia şi-a recunoscut vinovăţia

O femeie, medic primar, care a primit sume curpinse între 50 de lei şi 4.000 de lei, de 34 de ori, a fost condamnată la 2 ani şi 8 luni de închisoare sub supraveghere, după ce aceasta şi-a recunoscut vinovăţia.

Potrivit unui comunicat de presă, de vineri, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, în perioada aprilie 2024 - septembrie 2025, femeia, în calitate de medic primar, a primit de 34 de ori, de la pacienţi, sume curpinse între 50 şi 4.000 de lei, însumând 8.150 de lei pentru eliberarea de concedii medicale sau înscrisuri medicale.

Femeia şi-a recunoscut vinovăţia în faţa anchetatorilor.

„Urmare a încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei, sub rezerva confirmării acestuia de către instanţa de judecată, inculpata va fi condamnată la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare. Se va aplica inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita profesia de medic în cadrul unităţilor sanitare de stat pe o perioadă de 2 ani, care se calculează de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Se va aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat precum şi dreptul de a exercita profesia de medic în cadrul unităţilor sanitare de stat”, se arată în comunicatul de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, potrivit News.ro.

În cauză a fost menţinută măsura sechestrului asigurător dispusă în cursul urmăririi penale asupra sumei de 8.150 de lei aparţinând inculpatei, în vederea confiscării speciale.

Editor : B.P.