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Ce pedeapsă a primit un rus care a încercat să obțină acte de identitate românești folosind documente false

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judecator ciocanel gettyimages
Foto: GettyImages
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Un cetăţean rus a încheiat un acord cu procurorii de la Parchetul General, în care şi-a recunoscut vinovăţia şi a acceptat să primească o pedeapsă cu suspendare pentru folosirea de documente false de cetăţenie în vederea obţinerii de acte de identitate româneşti, şi anume certificat de naştere, carte de identitate şi paşaport.

Parchetul General a anunţat vineri că a sesizat Judecătoria Sectorului 6 cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu un cetăţean al Federaţiei Ruse, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de uz de fals, în formă continuată (2 acte materiale), instigare la fals intelectual, în formă continuată (2 acte materiale) şi instigare la fals informatic.

"În acordul de recunoaştere a vinovăţiei procurorul a reţinut următoarea situaţie de fapt. În data de 25.01.2024, inculpatul a depus, prin intermediul unei persoane necunoscute, la Serviciul de Stare Civilă Sector 6, un document contrafăcut, reprezentând un certificat de cetăţenie, emis de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, care atesta în mod mincinos faptul că este cetăţean român, pentru a obţine transcrierea actului de naştere în Registrul Naţional de Evidenţă a Populaţiei, atribuirea unui CNP românesc şi eliberarea unor acte de stare de stare civilă româneşti. De asemenea, în data de 28.02.2024, inculpatul a depus, prin intermediul unei persoane neidentificate, la SPCLEP Sector 6, documentul contrafăcut, reprezentând certificatul de cetăţenie pentru a obţine o carte de identitate. În ambele situaţii, a determinat, prin intermediul altor persoane, două angajate din instituţiile respective să ateste în fals pe cererile depuse că s-ar fi prezentat personal la sediul instituţiei, în calitate de solicitant, deşi, la data respectivă nu se afla pe teritoriul României, înscrisurile care au stat la baza transcrierii certificatului de naştere fiind depuse de persoane neidentificate până la acest moment", informează Parchetul.

Ca urmare a încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei, s-a stabilit în sarcina inculpatului o pedeapsă rezultantă de 1 an şi 4 luni închisoare, cu amânarea executării pedepsei şi un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.

De asemenea, au fost anulate certificatul de naştere, cartea de identitate şi paşaportul simplu obţinute fraudulos de cetăţeanul rus.

În ultimii ani, procurorii au investigat mai multe reţele care activează în judeţe din nordul Moldovei şi în Bucureşti, care au facilitat obţinerea de documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea pentru persoane născute în Republica Moldova, Ucraina şi Federaţia Rusă.

În aceste reţele ar fi implicaţi şi funcţionari de la servicii de evidenţă a populaţiei şi primării, suspectaţi că au primit mită pentru a elibera fraudulos documente de identitate româneşti.

Editor : A.P.

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